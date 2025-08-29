【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領に解任を通告された米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事は２８日、解任は違法だとして米連邦地方裁判所に提訴し、解任の即時差し止めを求めた。

訴状では、ＦＲＢ理事を解任するための「正当な理由」が示されていないと指摘。大統領による理事の解任は「前例のない違法な試み」で、ＦＲＢの独立性を担保する「連邦準備法を覆すものだ」と主張した。

クック氏は、パウエル議長や理事会に対しても、自身を解任された前提で扱わないように求めた。

連邦準備法は、正当な理由があれば大統領が理事を解任できると定めている。トランプ氏は、住宅ローンを巡るクック氏の不正疑惑を解任理由として挙げた。

これに対し、クック氏は、過去の判例から、「職務の非効率、怠慢、職務上の不正行為」が正当な理由に該当すると説明。自身の住宅ローンを巡る不正疑惑は理事就任前のもので、調査も行われていないため、「要件を満たしていない」と主張した。

ＦＲＢが１９１３年に設立されて以降、大統領による理事の解任は前例がない。早期の利下げを求めるトランプ氏がＦＲＢへの圧力を強めるなか、大統領権限に対するＦＲＢの独立性を裁判所がどの程度担保するのかに注目が集まっている。