ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡ÈËÜ²»¡É¤Ï¡©¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ËÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¡63¡ó¤¬¡ÈÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º¡É 9·î¤Î»²±¡ÁªÁí³ç¤¬¾ÇÅÀ¤Ë
¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¡ÖÁ°ÅÝ¤·¡×¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÈÂÖÅÙ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿µÄ°÷¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷63¡ó¤¬¡ÈÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º¡É ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç
28Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿Ž¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤Ž£¤Î°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¡£ÌÜÅª¤Ï¿¹»³´´»öÄ¹¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£
°ÂÌîÅÞ¼ó¤ÎSNS
¡Ö²ñÇÉÆþ¤ê¤È¤«¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´°§»¢¤È¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
½°¡¦»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¤á¤°¤êÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JNN¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤Ë¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÄ¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢219¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú
¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ºÀ¯¶É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×
¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷
¡ÖÇÔ°ø¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×
ÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×
219¿Í¤ÎÆâÌõ¤Ï¡Ö¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¡×¤¬49¿Í¡¢¡Ö¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¡×¤¬19¿Í¡¢ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬137¿Í¤Ç¡¢63¡ó¤ÎµÄ°÷¤¬ÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÀ¯¼£Éô Í¿ÅÞ¥¥ã¥Ã¥× ¶¶¸ýÍ³»ø µ¼Ô
¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¿´Íý¤ä¡¢9·î2Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²µÄ±¡Áª¤ÎÁí³ç¤Ç¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤ä¿¹»³´´»öÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤É¤¦ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÀôÂç¿Ã¡Ö°ìµÄ°÷¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
À¯¸¢´´Éô¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡¦ÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤ÇÁíºÛÁª¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤Ï¼¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢¤±¤óÀ©¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÅÄ½á°ìË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ï28Æü¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤Ç¤â»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
¡ÖË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëºÝ¡¢»áÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¡¦ÁíºÛ¡ÈÂ³ÅêÂ¦¡É¤ÎÀ¯¶É¤È»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¡¢º£²ó¡Ê¤½¤¦¡Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¤ò¤¤Á¤ó¤È¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Æâ³Õ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Þ¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Öº£¸å¤ÎÁí³ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ä¤â°ìµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁí³ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò»ä¼«¿È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÆüÄø¡¡½ÅÍ×À¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¡©
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»²±¡Áª¤«¤é1¤«·î°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍè½µ¡Ê9·î2Æü¡Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÁªµó¤ÎÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÆÍè½µ¡Ê9·î8Æü¡Ë¤ËÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¤¹¤ë¤«¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ÅÍ×À¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
