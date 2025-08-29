◇MLB フィリーズ19-4ブレーブス(日本時間29日、シチズンズ・バンク・パーク)

フィリーズのカイル・シュワバー選手が、1試合4発と驚異的な数字を記録し、一気にメジャー本塁打王も射程圏内となりました。

2番・DHで先発出場したシュワバー選手は、初回の第一打席で相手のカーブを捉えると、ライトへの46号ソロホームランをお披露目。これが実に7試合ぶりとなる本塁打になったとともに、大谷翔平選手の記録を突き放し、本塁打ランキングでナ・リーグ単独トップに躍り出ます。

続く4回でもシュワバー選手の勢いは止まりません。またも相手のカーブを見抜き、ライトへの47号2ランホームラン。さらに5回には48号、7回には49号と1試合に4発を記録。フィリーズの球団史上4人目、そして球界では史上21人目の快挙となりました。また、この日記録した9打点もフィリーズの球団新記録を塗り替えました。

今季は1試合4本塁打の記録が既に2回達成されていて、ダイヤモンドバックスのエウヘニオ・スアレス選手が日本時間4月27日に、アスレチックスのニック・カーツ選手が同7月26日にそれぞれ達成しています。1試合4本塁打は完全試合よりレアな記録（4本塁打は21回、完全試合は24回）だが、1シーズンに3回も達成されるのは史上初だといいます。

これで一気に49本塁打と大谷選手を引き離しただけではなく、長くメジャートップに立っていたマリナーズのカル・ローリー選手の50号に迫る勢いと、王者を射程圏内に捉えました。