【義姉と！駐車場トラブル】「いつでも使ってOK！」義姉もやさしくてイイ人＜第4話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第4話 いつでも使ってくださいね
【編集部コメント】
義姉のヒカリさんも、カズトシさんと同じく優しい人のようですね。そのためエマさんは、「お言葉に甘えて」と言わんばかりに毎週カズトシさんの家に車を停めるようになりました。エマさんのお母さんはそれを聞いて一瞬、「迷惑をかけてるんじゃ……」と思ったものの、エマさんから「お兄ちゃんもヒカリさんもOKしている」と聞き、それ以上の追及はしなかったそうです。お母さんの感じたイヤな予感、今後的中することにならないといいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第4話 いつでも使ってくださいね
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび