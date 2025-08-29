トヨタ新型「“2人乗り”プリウス」!? まさかのオープントップな「ロードスター」！ 迫力の「2ドア仕様」予想CGが登場

プリウスの2シーターロードスター!?

様々なクルマのレンダリングを手がけるアーティストのVishnu Suresh氏は2025年8月19日、自身のインスタグラムアカウント「zephyr_designz」を更新。

トヨタ「プリウス」をベースにした「Toyota Prius Roadster 2025 Concept」のCGを公開し、わずか1日で1万件を超える「いいね！」が寄せられるなど、大きな反響を呼んでいます。

「プリウス」は1997年に世界初の量産ハイブリッド乗用車として登場しました。燃費性能の高さから世界中で人気を博し、ハイブリッドカーの代名詞的な存在へと成長。2023年に登場した現行モデルで5代目となります。

２人乗りのオープン仕様!?（Photo：zephyr_designz）

現行プリウスは「一目惚れするデザイン」と「虜にさせる走り」をコンセプトに開発され、従来のイメージを覆すスポーティなスタイリングへ生まれ変わりました。

ボディサイズは全長4600mm×全幅1780mm×全高1420mm（一部仕様で1430mm）、ホイールベースは2751mmです。

パワートレインには、システム総合最高出力194PS（AWD仕様では196PS）を発揮する2リッターHEV（ハイブリッド）や、同223PSのPHEV（プラグインハイブリッド）を採用し、走行性能と優れた燃費性能を両立させています。

今回Vishnu Suresh氏が公開したCGは、そんなプリウスをベースに大胆なカスタムが施されたものです。投稿文では「プリウスをオープントップのロードスターに完全にコンバートした」と説明されており、その名の通りルーフは取り払われ、2ドアのオープンカースタイルとなっています。

エクステリアは、同氏が以前製作したというワイドボディキットを装着。アグレッシブな大開口を持つフロントグリルや、エアインテークが設けられたボンネット、大きく張り出したオーバーフェンダーが目を引きます。

リアドアと後席は取り払われ、そのスペースはダミーのエンジンフードのようなカバーで覆われており、まるでミッドシップエンジンのスパイダーを思わせる流麗なオープンスタイルのシルエットを形成。

リアには「911スピードスター」にインスパイアされたというディフューザーが備わり、2本出しのセンターマフラーが迫力を加えています。

足元は極限までローダウンされ、HRE製の「522」ホイールとヨコハマ製の「アドバン ネオバ AD08R」タイヤを装着。ボディカラーは鮮やかなレッドを基調に、各部にピアノブラックのアクセントが加えられ、スポーティな印象をより一層高めています。

この過激なプリウスのCGに対し、SNSでは世界中のユーザーから「これはゴージャスだ！」「素晴らしい仕事だ」「もしこれが現実になったらトヨタは爆売れするだろう」といった称賛のコメントが数多く寄せられています。