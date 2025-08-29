バーチャル音楽ライブを中心としたプロジェクト ぴゅあくる刀剣男士より、江の8振りによるグループ Ghostella（ゴーステラ）がアイドルグループデビュー。HoneyWorksによるプロデュース楽曲「Ghostella」を配信リリースした。

Ghostellaは、篭手切江（こてぎりごう）、豊前江（ぶぜんごう）、桑名江（くわなごう）、松井江（まついごう）、五月雨江（さみだれごう）、村雲江（むらくもごう）に、稲葉江（いなばごう）と富田江（とみたごう）の2振りを迎えたグループ。さらに、グループとしてのデビューに伴い、本格始動公演となる『ぴゅあくる刀剣男士 Ghostella 1st Live ～Catch the Star☆～』を11月24日～30日にかけて東京 NEW PIER HALLにて開催する。

この1stライブ開催を記念し、2024年に開催した『ぴゅあくる刀剣男士 テイスティング公演』の無料アンコール配信を行う。篭手切江、豊前江、桑名江、松井江、五月雨江、村雲江の6振りで行われたテイスティング公演を、会員登録不要で観ることができる。なお、本配信は見逃し配信は行われない。

