福岡市の大型商業施設で2020年、客の女性＝当時（21）＝が当時15歳だった元少年（20）に刺殺された事件から28日で5年がたった。国や元少年の母親を相手取った訴訟が続く中、県内に住む女性の母親がコメントを発表し「時間がたつにつれ悲しみは深まる。考えるほど理不尽で悔しい思いでいっぱいです」と胸の内を明かした。

元少年は少年院を仮退院した2日後の20年8月28日、商業施設で包丁を盗み、買い物中の女性の後をつけ、女子トイレで首などを刺して殺害した。元少年は殺人罪などで、懲役10年以上15年以下の不定期刑が確定している。

女性の遺族は親にも監督義務違反があったとして元少年とその母親に損害賠償を求め提訴。福岡地裁は今年3月、元少年に賠償を命じる一方、母親への請求は棄却する判決を出した。遺族の代理人弁護士によると4月、判決を不服として福岡高裁に控訴した。少年院での教育や仮退院時の情報提供が不十分だったとして、遺族が国に損害賠償を求めた訴訟も続いている。

女性の母親はコメントで「加害者も親も事件に向き合い、娘に償いながら生きてほしい」と願った。

（児玉珠希）