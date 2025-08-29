榮倉奈々、“肌見せ”スタイルで夏満喫 自然体なオフショットに反響「ほんっとスタイル抜群」「夫婦で撮りあってるのかな？」
俳優・賀来賢人（36）の妻で俳優の榮倉奈々（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。肌見せスタイルで夏を満喫するオフショットを公開し、近況を伝えた。
【写真】「ほんっとスタイル抜群」肌見せスタイルで夏を満喫する榮倉奈々
投稿では、麦わら帽子をかぶった肌見せショットや、南国のリゾートを思わせるような景色の中を歩く姿など、夏らしいさまざまなカットをアップ。自然の中に溶け込むような雰囲気の、開放感あふれる写真になっている。
夏を満喫する様子が垣間見える投稿に、ファンからは「眼福」「脚細！長！」「ほんっとスタイル抜群〜」「夏満喫してますね」「夫婦で撮りあってるのかな？って思っただけでニヤニヤする」などのコメントが寄せられている。
