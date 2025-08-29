timelesz・原嘉孝、ベッドでくつろぎ＆メガネ姿も…『FINEBOYS+plus OYASUMI』表紙で“キュン”ショット披露
timeleszの原嘉孝が、きょう29日発売のビジュアルブック『FINEBOYS+plus OYASUMI（ファインボーイズ プラス オヤスミ）』（日之出出版）表紙に登場した。
【写真】ベッドでリラックス…“キュン”感満載の原嘉孝
同誌は、男性ファッション誌『FINEBOYS』から誕生したビジュアルブック。忙しい1日の終わりに迎える、ほっと一息つける夜の時間「OYASUMI前」を、自分らしく、そしてちょっぴりおしゃれに過ごすための空間づくりを提案する。同誌が第1号となる。
原は、ベッドでくつろぐ姿や、メガネをかけた姿などを披露。ちょっとウトウトしてしまうほどにリラックスした、キュンとするような表情も見せた。インタビューでは、帰宅から睡眠までのルーティンや就寝時のこだわりについて、また9月に控えている主演舞台『ドラマプランニング』に対する情熱やプロ意識、そしてtimelesz加入後の心境の変化なども語った。
このほか中面には、少年忍者の織山尚大が登場。「OYASUMI前のこと。企画」では、歯磨きやバスソルトを選ぶ姿、ナイトパックをする姿、ベッドに入る直前の姿まで、まるで彼の部屋を“覗き見”している感覚に陥るようなスペシャルな内容となっている。
阿達慶と千井野空翔による、「ぱじゃまぱーてぃ。」の企画も掲載。「いやーぱじゃま大事だわ」と語る2人とお揃いのパジャマにするもよし、お気に入りを探す参考にしてもよしと、心地よい睡眠に外せないパジャマについて紹介した。
「夜更かししてでも観たい映画」をテーマにした企画では、本島純政が登場。その他FANTASTICSの中島颯太、西垣匠、樋口幸平、GENICの増子敦貴、WATWINGの八村倫太郎、超特急のアロハ、原因は自分にある。の杢代和人、BUDDiiSの小川史記なども出演した。
