井口裕香、胸やお尻が…大胆ボディ強調の筋トレ話題「筋肉えぐっ！」「3枚目迫力が凄いっ」
声優・井口裕香が28日、自身のXを更新。最近は多くの雑誌でグラビアを飾ることから筋肉トレーニング中の写真を投稿した。
【写真】胸とお尻デカすぎ！大胆ボディ強調…筋トレ中の井口裕香
豊満な美ボディを強調するグラビアが話題の井口だが、Xでは「相変わらずモリモリ食べていますが、相変わらずお仕事もトレーニングもたのしくモリモリやっています！みんなが想像しているよりも、たぶん、めっちゃしてます、わりと、とても、すごく、へへへっ！！！」と写真を公開。
胸やお尻、二の腕を強調した井口の美ボディを見ることができ、ファンは「とくに3枚目迫力が凄いっ」「筋肉えぐっ！」「尻トレは 一番難しい！」「すんごぉ」「ガチ勢だわ」などと反応している。
井口は、1988年7月11日生まれ、東京都出身。身長157センチで、2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「＜物語＞シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行っている。
