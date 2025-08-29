ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÈÌ¿¤è¤êÂç»ö¡É¿·´î·à¤ÎÂæËÜ¡¡¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ö¤½¤éÇä¤ì¤ó¤¾¡ªÃ¡¤Ä¾¤»º¬À¤ò¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥È¤ÎÂæËÜ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢²¶¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂçµÈ¡£¿·´î·à¤ÎÂæËÜ¤ò·Ý¿Í¤ËÇÛ¤ëºÝ¤Ë¡ÖÌ¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬¤ª¶â¤òÀ¸¤à¡£Á´°÷¤ÎÀ¸³è¤¬´Ø¤ï¤ë¡×¤ÈÀèÇÚ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö²¶¤ÏÁÝ½ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ËÂæËÜ¤òÃÖ¤¤¤ÆÁÝ½ü¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡£ÃÏÌÌ¤È¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È²¿»ö¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ¤Î¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥Þ¥ÞÌÚ²¼µ®¿®¤Ë¤Ï¡ÖÂæËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤Âç»ö¡£ÀèÇÚ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÂæËÜ¤Î°·¤¤¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿5Ê¬¸å¤«¤Ê¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢ÂæËÜ¤Î¾å¤Ë¾Æ¤¤½¤ÐÃÖ¤¤¤Æ¤¿¡£²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È²¿¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¾Æ¤¤½¤Ð¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ·Á³¤¬ßÚÎö¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Þ¤¸¤Ç¡£¤½¤éÇä¤ì¤ó¤¾ÌÚ²¼¡ªÃ¡¤Ä¾¤»º¬À¤ò¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£