正午前の名古屋市内です。朝から日差しを観測していますが、この時間は雲が広がっています。気温は32.2℃、湿度は54％で、厳しい暑さが続いています。

【写真を見る】日曜日は名古屋・岐阜で39℃予想 来週も暑さに注意・警戒を 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/29 昼）

きょうは午後も晴れて日差しの強まる所が多いでしょう。日傘や帽子などで紫外線対策をしてお出かけください。三重県は湿った空気が流れ込みやすく、夕方にかけて所々で雨が降る見込みです。

最高気温は名古屋で36℃、岐阜で35℃、高山や津、尾鷲では33℃の予想です。きょうも真夏のような暑さが続くため、引き続き熱中症に警戒してください。





あすは青空が続くでしょう。予想最高気温は名古屋で39℃、岐阜で38℃と、体にこたえる危険な暑さになりそうです。

【週間予報】

あさって日曜日も名古屋や岐阜は最高気温が39℃の予想で、猛烈な暑さになるでしょう。来週後半は雨の予想ですが、各地で平年よりも気温の高い状態が続く見込みです。



名古屋では来週木曜日にかけて最高気温が35℃以上の猛暑日が続くでしょう。次第にムシムシとした暑さに変わりそうです。熱中症だけでなく食中毒にもご注意ください。