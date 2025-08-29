俳優の竹財輝之助が２８日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、興味がない女性に言い寄られても基本的には「断らない」というクズっぷりを告白し、スタジオは悲鳴が上がった。

この日は「出演ドラマの３分の２はクズ男」だという竹財がゲスト。不倫、二股など、あらゆるクズ男を演じてきた竹財だが、私生活はどうなのか？スタジオの女性出演者が質問攻めだ。

その中で、基本的に受け身である性格から「全然興味のない人から（アプローチが）来た時に、受け止める？」という質問が。竹財は「状況によりますけど、誰もいない状態、好きな人とか遊んでいる人がいない状態なら多分、断らない」とコメント。

これにスタジオは「罪だよね〜」の声が上がり、福田麻貴が「どこまでいったら突きつけてくれるんですか？脈がないって」と興味がない人との別れはどこで決心するのか？と質問。だが竹財は「多分、お相手が気付いてくれないと、ぼくからはいかない」と、好きではなくても自分からはフラないとし、これにはスタジオから「ひええ〜！」「キツイ」など絶叫がこだましていた。