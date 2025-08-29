氷のようなデザインで話題となった透明スタンプ「氷印」の第2弾が登場！専用のスタンプパッドも
株式会社キングジムの“日々を楽しむ”をテーマとした文房具ブランド「HITOTOKI(ヒトトキ)」から、透明スタンプ「氷印(こおりじるし)」の第2弾と「氷印スタンプパッド」が2025年9月10日(水)より発売される。氷のようなクリアなデザインが目を引く「氷印」について、担当者のインタビューを交えて紹介する。
【写真】使いやすい6個セットがおすすめ！
■氷印とは
「氷印」はその名の通りすべてのパーツが透明素材で作られた、氷のような見た目の透明スタンプで、デザイン性の高さに加え、透明であることで上から捺す位置を調整しやすいのが特徴。2024年5月に発売した「氷印」第1弾は「グッドデザイン賞2024」「文房具屋さん大賞2025(アイデア賞)」「文房具総選挙2025(印をつける・分類する部門第2位)」を受賞し、そのデザイン性や機能面で多くのユーザから好評を博した。
今回発売する「氷印」第2弾では、第1弾で人気だった動物柄や、同じ柄をつなげて捺しやすい柄、複数の「氷印」を組み合わせて楽しめるデザインを追加。さらに、正方形の小サイズ、大サイズに加えて新たに「長サイズ」が追加される。「長サイズ」は手帳の区切りや細長いスペースにも使いやすいサイズで、一部分にインクをつけて捺す「部分捺し」も楽しめる。
また今回は「氷印スタンプパッド」も新たに登場する。「氷印スタンプパッド」は、「氷印」と相性が良く、鮮やかでにじみにくいオリジナルカラーのインク。インクパッドが乾きにくく、ほどよい硬さのため、細かなアレンジも可能になる。
■「氷印」の担当者にインタビュー！
ーー今回なぜ「氷印(こおりじるし)」第2弾 ・「氷印スタンプパッド」を発売することになったのでしょうか？
2024年5月に発売した「氷印」第1弾は、「グッドデザイン賞2024」を受賞したほか、「文房具屋さん大賞2025(アイデア賞)」、「文房具総選挙2025(印をつける・分類する部門第2位)」を受賞するなど、機能性やデザイン性が高く評価され、ありがたいことに多くのユーザーの皆様からご好評いただきました。
第1弾の「氷印」をご愛用いただいている方からも第2弾を望むお声をたくさんいただいていましたので、新しいデザインや一緒に使えるスタンプパッドを追加することで、より多くの方に、また、これまでのファンの方にもより一層楽しんでいただけたらと考えています。
透明で上から印面が見えるからこそ、狙った位置に捺しやすいので、スタンプをあまり使ったことがない方にもぜひ使っていただきたいです。
ーー「氷印(こおりじるし)」第2弾 ・「氷印スタンプパッド」の特徴や、開発に苦労した点などはありますか？
これまでは小サイズ、大サイズ、6個セットのラインナップでしたが、今回新たに「長サイズ」を追加しました。手帳の区切りや細長いスペースに使いやすく、柄の一部にインクをつけて 捺す「部分捺し」も楽しめるデザインです。「氷印」だからこその使い方を提案したいと考え、「部分捺し」や「連続捺し」などの楽しみ方ができるデザインもたくさん追加しています。
また、「氷印スタンプパッド」は、「氷印」と相性が良く、鮮やかでにじみにくいオリジナルカラーのインクです。パッドが乾きにくくほどよい硬さのため、細かなアレンジも可能です。
色や捺し方を変えることでさまざまな楽しみ方ができるのもスタンプの魅力のひとつなので、だからこそ、デザインの調整やカラーの選定には苦労しました。組み合わせ方を何度も検証し、こだわりのデザイン・色に仕上げています。
ーーイチオシの柄などあれば教えてください。
・ラッコ(小サイズ・CLSA22-003)
何匹かぷかぷか浮かべたり波柄のスタンプと組み合わせたり… 癒やしの1ページが作れます。
・ナミ(大サイズ・CLSA33-002)
他のスタンプとも組み合わせて楽しめるデザインです。和な雰囲気で、外国人の方にも好まれそうなデザインに仕上げています。
・ナンバー(長サイズ・CLSA26-003)
使いたい数字の部分にだけインクを付けて捺せば、数字のアレンジを楽しめます。
・6個セット全体
6個のスタンプのデザインが統一されているので、組み合わせて使いやすいです。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
「氷印」はとにかく透明感にこだわって作ったスタンプで、透明スタンプだからこそ、何度でも、いろんな楽しみ方ができるようなデザインを意識しています。見た目のかわいさだけでなく、上から位置を調整しやすかったり、インクのつき具合が見やすかったりと、透明だからこそ実現できた機能性も兼ね備えています。ぜひお気に入りのデザインを見つけていただけたらと思います。
■製品概要
＜氷印＞
製品名：「氷印」
価格：小サイズ(CLSA22-001〜CLSA22-008)638円
大サイズ(CLSA33-001〜CLSA33-010)748円
長サイズ(CLSA26-001〜CLSA26-004)748円
6個セット2970円
(2サイズ入り：CLSSA-001〜CLSSA-004、3サイズ入り：CLSSB-001〜CLSSB-002)
発売日：2025年9月10日(水)
＜氷印スタンプパッド＞
製品名：「氷印スタンプパッド」
価格：759円
発売日：2025年9月10日(水)
捺すだけでなくクリアなデザインも楽しめる「氷印」をぜひ一度手にとってみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】使いやすい6個セットがおすすめ！
「氷印」はその名の通りすべてのパーツが透明素材で作られた、氷のような見た目の透明スタンプで、デザイン性の高さに加え、透明であることで上から捺す位置を調整しやすいのが特徴。2024年5月に発売した「氷印」第1弾は「グッドデザイン賞2024」「文房具屋さん大賞2025(アイデア賞)」「文房具総選挙2025(印をつける・分類する部門第2位)」を受賞し、そのデザイン性や機能面で多くのユーザから好評を博した。
今回発売する「氷印」第2弾では、第1弾で人気だった動物柄や、同じ柄をつなげて捺しやすい柄、複数の「氷印」を組み合わせて楽しめるデザインを追加。さらに、正方形の小サイズ、大サイズに加えて新たに「長サイズ」が追加される。「長サイズ」は手帳の区切りや細長いスペースにも使いやすいサイズで、一部分にインクをつけて捺す「部分捺し」も楽しめる。
また今回は「氷印スタンプパッド」も新たに登場する。「氷印スタンプパッド」は、「氷印」と相性が良く、鮮やかでにじみにくいオリジナルカラーのインク。インクパッドが乾きにくく、ほどよい硬さのため、細かなアレンジも可能になる。
■「氷印」の担当者にインタビュー！
ーー今回なぜ「氷印(こおりじるし)」第2弾 ・「氷印スタンプパッド」を発売することになったのでしょうか？
2024年5月に発売した「氷印」第1弾は、「グッドデザイン賞2024」を受賞したほか、「文房具屋さん大賞2025(アイデア賞)」、「文房具総選挙2025(印をつける・分類する部門第2位)」を受賞するなど、機能性やデザイン性が高く評価され、ありがたいことに多くのユーザーの皆様からご好評いただきました。
第1弾の「氷印」をご愛用いただいている方からも第2弾を望むお声をたくさんいただいていましたので、新しいデザインや一緒に使えるスタンプパッドを追加することで、より多くの方に、また、これまでのファンの方にもより一層楽しんでいただけたらと考えています。
透明で上から印面が見えるからこそ、狙った位置に捺しやすいので、スタンプをあまり使ったことがない方にもぜひ使っていただきたいです。
ーー「氷印(こおりじるし)」第2弾 ・「氷印スタンプパッド」の特徴や、開発に苦労した点などはありますか？
これまでは小サイズ、大サイズ、6個セットのラインナップでしたが、今回新たに「長サイズ」を追加しました。手帳の区切りや細長いスペースに使いやすく、柄の一部にインクをつけて 捺す「部分捺し」も楽しめるデザインです。「氷印」だからこその使い方を提案したいと考え、「部分捺し」や「連続捺し」などの楽しみ方ができるデザインもたくさん追加しています。
また、「氷印スタンプパッド」は、「氷印」と相性が良く、鮮やかでにじみにくいオリジナルカラーのインクです。パッドが乾きにくくほどよい硬さのため、細かなアレンジも可能です。
色や捺し方を変えることでさまざまな楽しみ方ができるのもスタンプの魅力のひとつなので、だからこそ、デザインの調整やカラーの選定には苦労しました。組み合わせ方を何度も検証し、こだわりのデザイン・色に仕上げています。
ーーイチオシの柄などあれば教えてください。
・ラッコ(小サイズ・CLSA22-003)
何匹かぷかぷか浮かべたり波柄のスタンプと組み合わせたり… 癒やしの1ページが作れます。
・ナミ(大サイズ・CLSA33-002)
他のスタンプとも組み合わせて楽しめるデザインです。和な雰囲気で、外国人の方にも好まれそうなデザインに仕上げています。
・ナンバー(長サイズ・CLSA26-003)
使いたい数字の部分にだけインクを付けて捺せば、数字のアレンジを楽しめます。
・6個セット全体
6個のスタンプのデザインが統一されているので、組み合わせて使いやすいです。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
「氷印」はとにかく透明感にこだわって作ったスタンプで、透明スタンプだからこそ、何度でも、いろんな楽しみ方ができるようなデザインを意識しています。見た目のかわいさだけでなく、上から位置を調整しやすかったり、インクのつき具合が見やすかったりと、透明だからこそ実現できた機能性も兼ね備えています。ぜひお気に入りのデザインを見つけていただけたらと思います。
■製品概要
＜氷印＞
製品名：「氷印」
価格：小サイズ(CLSA22-001〜CLSA22-008)638円
大サイズ(CLSA33-001〜CLSA33-010)748円
長サイズ(CLSA26-001〜CLSA26-004)748円
6個セット2970円
(2サイズ入り：CLSSA-001〜CLSSA-004、3サイズ入り：CLSSB-001〜CLSSB-002)
発売日：2025年9月10日(水)
＜氷印スタンプパッド＞
製品名：「氷印スタンプパッド」
価格：759円
発売日：2025年9月10日(水)
捺すだけでなくクリアなデザインも楽しめる「氷印」をぜひ一度手にとってみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。