12星座別「恋愛マウンティング」あるある!?「山羊座（やぎ座）」のあなたは「関係の順調さでマウンティング」する!?
恋人のことを友達に自慢してしまうことはありませんか？ 幸せ自慢やのろけ話なら微笑ましいですが、やりすぎるとマウンティングになってしまうこともあります。12星座別に、どんな恋愛マウントを取りやすいかみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■山羊座（やぎ座）……関係の順調さでマウンティング
山羊座は、恋愛も計画的に進めていきたいタイプ。友達には「彼とは結婚も視野に入れて付き合っている」「将来のことも2人で話し合っている」といった、交際の順調ぶりを話して、無意識にマウンティングしてしまうことがありそうです。しかし、本人は近況報告のつもり。悪気はなく、のろけ話の延長として伝えることが多いでしょう。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし・みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
