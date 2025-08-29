今日29日は、関東〜九州でぐんぐん気温が上昇しており、昨日28日よりも最高気温が35℃以上の猛暑日となる所が増えるでしょう。東京都心も最高気温35℃の予想で、猛暑日が復活しそうです。一方、北海道では気温の上がり方が鈍く、最高気温は25℃前後の所が多いでしょう。

今日29日は関東〜九州で猛暑日地点が増加

今日29日は、関東から九州では、強烈な日差しの照り付けている所が多く、厳しい残暑となっています。午前11時30分までの最高気温は、豊岡(兵庫県)で36.0℃、穴吹(徳島県美馬市)で35.2℃などとなっており、すでに最高気温35℃以上の猛暑日となっている所があります。そのほか、午前11時30分までの最高気温は、東京都心で32.2℃、山口で34.9℃、福岡で34.3℃となっています。





関東から九州では、このあと日差しのパワーでさらに気温が上がり、昨日28日よりも猛暑日地点が増える見込みです。今日29日の最高気温は、大阪と名古屋で36℃、東京都心と福岡で35℃の予想です。東京都心では、昨日28日は猛暑日の連続記録が途切れましたが、今日29日は猛暑日が復活しそうです。引き続き、熱中症対策を心がけてお過ごしください。一方、北海道から東北は、前線や低気圧の影響で曇りや雨の所が多く、気温の上がり方が鈍いでしょう。最高気温は仙台で32℃の予想。前線の北側になる北海道は涼しい空気が流れ込むため、特に気温が上がらず、札幌の最高気温は25℃の見込みです。

熱中症の予備軍 脱水状態のチェック方法

熱中症の予備軍ともいえるのが「脱水状態」です。体の中で水分が少なくなっているのを判断するには、次の2つの方法がおススメです。



1つめは、皮膚をつまみ上げて、脱水状態をチェックする方法です。手の甲の皮膚をつまみ上げた後、放してみましょう。もとに戻るのに2秒以上かかれば、脱水状態になっている可能性があります。これは、高齢者が脱水しているかどうか、周りの人でも確認しやすい方法です。



2つめは、爪を押して、隠れ脱水症をチェックする方法です。手の親指の爪を逆の手の親指と人差し指でつまんでみてください。つまんだ指を離した時、白くなった爪の色が元のピンク色に戻るのに3秒以上かかれば、脱水症を起こしている可能性があります。



もし脱水状態になった場合は、スポーツ飲料などで水分補給を心がけてください。