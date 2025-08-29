TWICEツウィ、すっぴんパック姿公開「透明感すごい」「美しすぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/08/29】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が28日、自身のInstagramを更新。すっぴんでパックをしている姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TWICEツウィ「美しすぎる」と話題のすっぴんパック姿
ツウィは、メンバーのジョンヨン（JEONGYEON）、ダヒョン（DAHYUN）と自然やご飯を楽しむ様子などを公開。すっぴんでパックをしている姿も投稿した。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「美しすぎる」「肌真っ白」「赤ちゃんみたいで可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
