日向坂46五期生・大野愛実「bis」初登場「金村美玖さんと同じ一冊に出られることがうれしい」喜び語る
【モデルプレス＝2025/08/29】日向坂46の五期生・大野愛実が、9月1日発売の雑誌『bis』秋号（光文社）に初登場する。
【写真】日向坂46メンバー、ノースリーブで素肌輝く
今号では、日向坂46の新メンバーとして加入した五期生の大野が初登場。とにかく日向坂46が好きだったという大野は、東京都出身の18歳。初の五期生曲『ジャーマンアイリス』のセンターを務める。
今回、『bis』賞に選ばれて出演となったが、「『bis』は日向坂46の先輩の金村美玖さんがモデルをされていて、同じ一冊に出られること、選んでいただけたことをとてもうれしく思います」と喜びを語る。
ロングインタビューでは、日向坂46に応募した理由をこう語る。「日向坂46は、“ハッピーオーラ”が代名詞のグループですが、単に明るいだけじゃなくて、楽曲の主人公には悩みや影の部分があります。その悩みに向き合う姿勢が前向きなところがすごく好きで共感できるなと思っています」。
Q＆Aでは、趣味や特技、長所や短所から日向坂46に加入してから刺激を受けた先輩とのエピソードまで、大野の“素”の一面ものぞける内容になっている。
なお、今号の表紙は乃木坂46の筒井あやめが務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
