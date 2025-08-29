松村沙友理が訪れたのは、新潟競馬場。競馬ファンだけでなくグルメ好きにも知られる“隠れ食の名所”で、彼女が堪能したのは背脂ラーメン、モツ煮、そしてアンチョビフライドポテトという王道の三品だった。

まず心を掴んだのは「燕三条背脂ラーメン」。背脂たっぷりの濃厚スープに麺が絡み、ボリュームも十分。松村は「大好きな味」とコメントを残し、満足げな表情を浮かべている。次に選んだのは、競馬場名物のモツ煮。大ぶりのモツが柔らかく煮込まれ、旨味が口いっぱいに広がる逸品に「最高」と一言。

そして極めつけは、アンチョビフライドポテト。揚げたてホクホクのポテトにアンチョビソースとたっぷりのチーズがかかり、巨大カップに山盛りという迫力。松村は「美味しくないわけがない」と断言し、“可愛い大食い”ぶりを発揮。生放送前にもかかわらずしっかり食べ尽くす姿に、ファンからは「元気の証」「さすが姫」といった声が寄せられた。

家族連れやカップルも多く訪れていたという新潟競馬場で、松村は「競馬デートもいいなぁ」と微笑む。馬の走りに熱狂するだけでなく、地域の味を堪能できる場所としての魅力を再発見した一日となった。

