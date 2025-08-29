「恋オオカミ」りゅうと、億バズ歌手とのコラボで刺激 Popteenモデル・「ZIP！」リポーター…マルチな活躍の裏で葛藤も 乗り越えられた理由とは【インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/29】“億バズ”韓国歌手・SEO EVE（ソ・イブ）の日本デビューシングル「スーパーガール （SUPERGIRL）」にてコラボレーションを果たした“chocoくん”ことりゅうと（24）にインタビュー。モデル業からアーティスト活動に至るまで多岐に渡った才能を見せる彼が思い描く夢をはじめ、苦しさや葛藤を乗り越えてこられた理由について語ってもらった。
【写真】りゅうと“億バズ”韓国歌手との2ショット
― ソ・イブさんとの共演が決まった際はどのようなお気持ちでしたか？また、ともに活動されてみて、刺激を受けたことや参考になったことがあれば教えてください。
― 今後、アーティストとしてますますご活躍されることと思いますが、アーティストとして活動される中で、今後コラボレーションを行うとしたら、どなたとご一緒したいですか？また、アーティストとしての目標についてもお聞かせください。
― 様々な活動を両立される中で、苦しさや葛藤を抱えることはありましたか？そしてそれをどのように乗り越えてきたか、活動で大切にしている考え方なども含めて教えてください。
― 2020年にインタビューさせていただいた際、「夢を叶える秘訣」について「どんな小さな夢でもいい、目の前の夢を少しずつ叶えていくこと」とお話されていましたが、そこからより一層活躍の場を広げられて、「これも大事だな」と感じたことがあれば教えてください。
【Not Sponsored 記事】
◆マルチな活躍が話題・りゅうとって？
りゅうとは2018年、「男子高校生ミスターコンテスト」にてファイナリストに選ばれると翌2019年には、俳優の綱啓永やタレントのなえなのとともにABEMA恋愛リアリティ番組「恋とオオカミには騙されない」に出演。“chocoくん”の愛称で親しまれるなど一躍話題に。さらに、雑誌「Popteen」専属モデルへの抜擢に加えて日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）内コーナー「キテルネ！」リポーター、アーティストとしても多彩な才能を発揮。そして今回、数億回の再生回数を誇る楽曲「マラタンフル」をリリースしたソ・イブとの楽曲コラボレーションが決定した。
◆りゅうと「嬉しくてすぐに」ソ・イブとのコラボに喜び
― ソ・イブさんとの共演が決まった際はどのようなお気持ちでしたか？また、ともに活動されてみて、刺激を受けたことや参考になったことがあれば教えてください。
りゅうと：イブちゃんの曲にフィーチャリングで入れると聞いたときはびっくりしたのと同時にとても嬉しくてすぐに「やらせてください！」と言いました！世界中で聴かれているイブちゃんの曲、同じステージに立てるということにワクワクします！！実際にイブちゃんに会って、元気でパワフルで、周りのみんなに元気を与えている姿は曲の名の通り「スーパーガール」だと刺激を受けました。
― 今後、アーティストとしてますますご活躍されることと思いますが、アーティストとして活動される中で、今後コラボレーションを行うとしたら、どなたとご一緒したいですか？また、アーティストとしての目標についてもお聞かせください。
りゅうと：今後コラボしたい方はたくさんいますが、目標としては、自分の音楽で国や言葉を超えて、もっとたくさんの人に楽しんでもらえる存在になることです。そのために、音楽だけじゃなく自分自身の表現の幅も広げていきたいです。
◆りゅうと、活躍の裏で「不安になることも」
― 様々な活動を両立される中で、苦しさや葛藤を抱えることはありましたか？そしてそれをどのように乗り越えてきたか、活動で大切にしている考え方なども含めて教えてください。
りゅうと：苦しいことや葛藤することは何度もあって自分にできるのかなと不安になることもありました。でも、支えてくれた周りのスタッフ、家族、友達がいたので頑張れました！大切にしていることは、応援してくれている方が何をしたら喜んでくれるかを考えています。ファンの皆さんがいないと今の僕はないと思うし、これからの僕も作っていけないと思うからです。
◆りゅうとの夢を叶える秘訣
― 2020年にインタビューさせていただいた際、「夢を叶える秘訣」について「どんな小さな夢でもいい、目の前の夢を少しずつ叶えていくこと」とお話されていましたが、そこからより一層活躍の場を広げられて、「これも大事だな」と感じたことがあれば教えてください。
りゅうと：あのときと変わらず、やっぱり目の前の夢を1つずつ叶えていくことは今でも大切にしています。ただ、この数年で感じたのは「人との縁を大事にすること」がすごく大事だなということです。どんな仕事も、1人ではできなくて、たくさんの人の協力や応援があるから形にできると思いました。人とのつながりを大切にして、感謝を忘れずにこれからも頑張りたいです。
◆りゅうとプロフィール
2000年11⽉4⽇生まれ。山梨県出身。幅広く活躍するりゅうとは、2020年に「Day by day」を引っ提げてアーティストデビューしたのち、2022年には自身で作詞作曲したラブソング「離れていても」もリリースしている。そのほか、2024年には自身の出身地である山梨県の魅力を伝える「やまなし大使」に就任し、翌2025年には渋谷区の観光を盛り上げる観光協会の観光フェローに抜擢。現在、SNSフォロワー数は約490万人を超えるほどの人気ぶりだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】