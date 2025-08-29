ハウステンボス、昼と夜で豹変！可愛いミッフィーと絶叫ホラーが同居する“最高に楽しい”ハロウィン開催
【女子旅プレス＝2025/08/29】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、この秋、昼と夜で全く異なる顔を持つハロウィンイベントを開催する。期間は2025年10月3日（金） 〜 11月3日（月・祝）までの1か月限定。
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
◆ハウステンボス、2025年のハロウィンイベント内容は？
今年のハロウィンは“最高に楽しい”をコンセプトに、日中は可愛すぎるミッフィーが主役のハロウィンパーティー、そして日が暮れると一転、ゾクゾクするほどの本格ホラーイベントがゲストを待ち受ける。まさに「可愛い」と「恐怖」が共存する、異色のハロウィン体験が楽しめる。
◆昼は可愛いミッフィーとトリック・オア・トリート
ミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」では、初のハロウィンイベントを開催。
ヨーロッパの街並みをパレードしていく「ミッフィー・ハロウィンパーティー・パレード」では、キャンディやカボチャのランタンで飾り付けられたフロートに、王冠を被ったミッフィーやメラニーが乗って登場。パレードの途中で一時停車するトリックオアトリートタイムでは、ミッフィーデザインのキャンディを直接もらえる特別な体験が楽しめる。11時〜と16時〜で2回パレードを開催するため、より多くのゲストが体験できるようになった。
さらに、いたずら好きの「おばけミッフィー」が、ゲストを驚かそうと「ミッフィー・ワンダースクエア」に現れる。愛らしい姿でおばけになりきるミッフィーとのグリーティングは、この秋だけの特別な思い出になりそうだ。
また、バスケットを持ってパーク内を巡る「トリックオアトリート・スペシャルラリー」も同時開催。6つの対象店舗で「トリック・オア・トリート！」と声をかけると、ここでしか手に入らないミッフィーデザインのお菓子などがもらえる。
◆夜は絶叫必至のホラーイベント「ホーンテッド・ハロウィン」
18時以降は、パレス ハウステンボスが闇の使者に支配される「ホーンテッド・ハロウィン」が幕を開ける。（※ホーンテッド・ハロウィンは火曜・水曜実施なし）この人気イベントが、今年はさらに恐怖と熱狂が入り混じる体験へと進化を遂げた。
宮殿の前庭に集まったゲストに、闇の使者がどこからともなく襲いかかる「ホラー・ガーデン」は、一歩足を踏み入れるだけでゾッとするほどの恐怖体験。そして、けたたましい音楽とともに闇の使者たちが一斉に踊り出す「ホーンテッド・ダンス・ナイトショー」では、恐怖の空気から一転、ゲストも巻き込んでの熱狂的なダンスが繰り広げられる。
今年は、闇の使者「キラー・J」が冷酷非道な魔女「マッド・マダム」を呼び出し、闇の使者たちを意のままに操るダンスショーも繰り広げられる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】