Number_i神宮寺勇太、コーンロウヘアに反響「印象ガラッと変わる」「かっこ可愛い」
【モデルプレス＝2025/08/29】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が8月27日、自身のInstagramを更新。新しい髪型が話題を呼んでいる。
【写真】神宮寺勇太、激変の姿
神宮寺は「Starrrrrr」という星などの絵文字付きのコメントとともに、コーンロウ（髪に細かい編み込みをするヘアスタイル）の姿で複数のオフショットを撮影。この髪型で登場する新曲「未確認領域」（8月11日リリース）MV撮影の様子も投稿している。公開されたうちの1枚は両手ピースをした神宮寺が、いたずらっぽく舌を少し出した笑顔のショットとなっており、MVの一節で少しだけ見せていたコーンロウが新しいヘアスタイルとして定着しているようだ。
この投稿は「サラサラヘアからコーンロウ、印象ガラッと変わる！」「似合います」「イメージ違う」「かっこ可愛い」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
