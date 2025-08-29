安藤優子、夕食メニュー7品紹介「どの料理も美味しそう」「さすが」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】キャスターの安藤優子が29日、自身のInstagramを更新。手作り晩ごはんを公開し、反響が寄せられている。
【写真】安藤優子、手料理ズラリの食卓
安藤は「昨日は涼しい箱根へ、と思いましたが、リンの大事をとってやめました」と愛犬の体調を気遣って外出を控えたことを明かし、「いつものキッチン居酒屋アンドー開店」と自宅での料理作りを報告。「あるもので」作ったというコブサラダ、アボカドと海老のマスタードソース和え、ザクザクアーモンドやっこ、牡蠣の油漬け、カリカリお揚げ、茄子とひき肉の麻辣炒め、生姜ご飯海苔まみれの7品を紹介し、小皿に盛られた料理が並んだテーブルの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「どの料理も美味しそう」「品数が豊富でさすが」「手際の良さが伝わる」「居酒屋アンドーに行きたい」「リンちゃんへの愛情が素敵」「料理上手で羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】安藤優子、手料理ズラリの食卓
◆安藤優子「あるもので」作ったコブサラダなど夕食7品紹介
安藤は「昨日は涼しい箱根へ、と思いましたが、リンの大事をとってやめました」と愛犬の体調を気遣って外出を控えたことを明かし、「いつものキッチン居酒屋アンドー開店」と自宅での料理作りを報告。「あるもので」作ったというコブサラダ、アボカドと海老のマスタードソース和え、ザクザクアーモンドやっこ、牡蠣の油漬け、カリカリお揚げ、茄子とひき肉の麻辣炒め、生姜ご飯海苔まみれの7品を紹介し、小皿に盛られた料理が並んだテーブルの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「どの料理も美味しそう」「品数が豊富でさすが」「手際の良さが伝わる」「居酒屋アンドーに行きたい」「リンちゃんへの愛情が素敵」「料理上手で羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】