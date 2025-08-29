横浜聡子監督・脚本による「海辺へ行く道」（８月２９日公開）は、とびきり魅力的な夏の群像劇だ。

舞台は、「アーティストの移住を積極的に歓迎します」という看板を掲げる海辺の街。夏休みを謳歌(おうか)する少年少女と、一筋縄ではいかない大人たちとの接近遭遇をひょうひょうと描きながら、ちっぽけなようでいて底知れない、人間といういきものの生命力を浮かび上がらせていく。（編集委員 恩田泰子）

漫画家・三好銀による同名シリーズをもとにした群像劇。映画は三つのパートに分かれていて、面白い人たちが次から次へと出てくるが、物語の核となるのは少年少女。１４歳の奏介（原田琥之佑）と仲間たちだ。

奏介は、中学校の美術部員。後輩の立花（中須翔真）や、先輩のテルオ（蒼井旬）とともに、作品をつくること、表現することを無邪気に楽しみながら、夏休みを過ごしている。時には、新聞部の平井（山粼七海）に付き合って、一緒に取材に出かけたりもする。

少年少女の日常は時折、街に生息する大人たちの世界と交差する。と、思いがけない化学反応が生まれる。おかしなこと、心ざわつくこと、不思議なこと、すてきなこと。人の世を形作るさまざまなものが、ちょっと奇妙なエピソードとともに現れてくる。

登場人物はとにかくみんな個性的。ある日、突然街にやってきて街の女性たちをとりこにする実演販売の男（高良健吾）とそのパートナーで長いつばのサンバイザーを愛用するヨーコ（唐田えりか）とか、微妙にうさんくさい美術関係者とおぼしき男（諏訪敦彦）とか、なぜか突堤でレイモンド・カーヴァーを読みながらランチを売る女（坂井真紀）と奇妙な常連客（宮藤官九郎）とか、正体不明で、だからこそ興味をそそられる大人たちが次々に出てくる。奏介と同居する寿美子（麻生久美子）や、地元の不動産会社の女（剛力彩芽）も実は結構味わい深い。ほかにも村上淳ら実力派俳優たちが印象的な役で出演している。

アーティストの移住を歓迎している街が舞台だが、そうした移住者たちの存在がクローズアップされるのは、最後のパートになってから。しかも描かれるのは、そうした人々の芸術活動というよりも、借金取りの女（菅原小春）との攻防だ。

ただ、この映画には、アートを生業にしていなくても、アーティストのように映る人物たちがいる。その日々の営み、あるいは存在そのものがアートに思える瞬間がある。この海辺の街の祭り独特の「静か踊り」がおかしくも崇高に見えたり、気ままな猫の存在がどうも気になったりもする。そして、表現することを純粋に楽しむ奏介たちが、とても魅力的に思える。

街は決してユートピアではない。現実の世界と同じように後ろ暗い欲望にとらわれた人たちも出てくる。でも少年たちはそれぞれに身をかわして、明るいほうへ進む。目の前には海、頭の上には空が、青くまぶしく広がっている。大人になるというのは、決してその青さをあきらめることではない。陰をはね返す陽の生命力。そのおおらかな美しさを、横浜監督は、観客の目に焼き付ける。主演の原田をはじめ、若い俳優たちのいきいきとした姿とともに。

ロケ地は香川県の小豆島。映画音楽は荘子it。劇中の要素を生かしたエンドソング「La chanson de Yoko」も味わい深い。

◇「海辺へ行く道」＝２０２５年／日本／上映時間：１４０分／製作：映画「海辺へ行く道」製作委員会／配給：東京テアトル、ヨアケ＝８月２９日から、ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿ピカデリーほか全国ロードショー