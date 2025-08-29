ÀÐÇËÁíÍý¤Î¼Ç¤¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤·¡É¤¬49¡ó¤Ë¡ÄÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡× ¥Æ¥ìÄ«À¯¼£Éô¡¦´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤¬²òÀâ¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×¤Î¹ÔÊý
¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡£¤½¤Î¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬27Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë
¡¡ÅÞ¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î²áÈ¾¿ô¡¢172¿Í¤ÎÍ×µá¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°Õ»×É½ÌÀ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤·¤¿½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤µ¤»¡¢µÄ°÷Ì¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£½ñÌÌ¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè½êÂ°µÄ°÷¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡Î×»þ¤ÎÁíºÛÁªµó¤òÍ×µá¤¹¤ë½ñÌÌ¤Ï¡¢9·î8Æü¤Ë¤âÅÞËÜÉô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤·¤¿µÄ°÷ËÜ¿Í¤¬»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢È¿ÀÐÇËÇÉ¤Î¡È¤¿¤á¤é¤¤¡É¤Ç¤¢¤ë¡£²¾¤ËÀÐÇË²¼¤í¤·¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤òÍ×µá¤·¤¿µÄ°÷¤ÏÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿Â¦¤È¤·¤ÆÎä¶ø¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝÎ±¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÅÔ¹ç¤è¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀ¯¼£Éô ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÀé¡¹´ä¿¹À¸»á¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤ä¤ë¤È¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë¿Í¿ô¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤Î172¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»²±¡Áª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£¤äËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¼êÂ³¤¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¹ñÀ¯¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂ³Åê¤¹¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÁíºÛ¤òÄ¾¤Á¤ËÊÑ¤¨¤ëÆ°¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÌîÅÞ¤â¼ó¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥«¥ª¥¹¤À¡×¡ÊÀé¡¹´ä¿¹À¸»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¼Ç¤¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤·¡É¤Ê¤¼Áý²Ã¡©
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸å¤í½â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¤ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ANN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ç¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¿Í¤¬49¡ó¤Ç¡Ö»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¿Í¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2Ç¯¸å¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÇ¤´ü¤Þ¤Ç¡×¤È¤·¤¿¿Í¤¬36¡ó¤Ç¡Ö¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ï25¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡¤ÎÁíºÛ¤ÏÃ¯¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢Â³¤¤¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤¬4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Î¼Ç¤¡ÈÉ¬Í×¤Ê¤·¡É¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡È3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àé¡¹´ä»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±¾ðÏÀ¤¬1¤ÄÌÜ¡×¡ÊÀé¡¹´ä¿¹À¸»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö2¤ÄÌÜ¤Ï¡ØÀ¤ÂåÏÀ¡Ù¤È¡ØÊÝ¼é¤«¤É¤¦¤«¡Ù¡£ÊÝ¼é¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÃæÆ»¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼é¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ËÈÝÄêÅª¡£¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÀ¤Âå¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»²À¯ÅÞ»Ù»ý¤ÎÀ¤Âå¤Ï20Âå¡Á50Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¿¿µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¿ÍÃ£¤Ï¤â¤¦Âà¿Ø¤·¤Æ¡¢°ìÊý¤ÎÈæ³ÓÅª¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¤¤¤ä¤¤¤äÀÐÇË¤µ¤ó°Â¿´´¶¤¢¤ë¤·¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤È¡£¤³¤Î¡ØÀ¤ÂåÏÀ¡Ù¤È¡ØÊÝ¼é¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤¬Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐÇËÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ö3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤À¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÍýÍ³¤Ç¡¢¡ØÀÐÇËÁíÍý¤Î¿ÍÊÁ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ù¤¬Ìó3³ä¤È¹â¤¯¡¢¿ÍÊÁ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡£À¯ºö¤ä³°¸ò¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤è¤ê¤â¡¢¿ÍÊÁ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤¬°ìÈÖ¡£¤³¤ì¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ÎÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤À¡×
¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡×
¡¡¤Ç¤ÏÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â»Ü¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö9·î8Æü¤Ë¤ÏµÄ°÷¤È¸©Ï¢¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤â½¸·×¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¼Â¼Á9·î8Æü¤Ë·è¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤·Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯Åê³«É¼¤Ï9·îËö¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÀé¡¹´ä¿¹À¸»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï9¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÀÐÇË»á¤¬½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¡¢¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¤Î5¿Í¤Ï²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÀÐÇË»á¤¬½Ð¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤ÈÎÓ»á¤Ï¸½¿¦¤Î³ÕÎ½¤Î¤¿¤á½Ð¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤ÀÀÐÇË»á¤¬¤â¤·½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¤ÏÅöÁ³½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×
