Snow Man阿部亮平、Hey! Say! JUMP中島裕翔グループ卒業に「まだ心の整理がついていない」先輩にエールも送る
【モデルプレス＝2025/08/29】Snow Manの阿部亮平が29日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金／あさ5時50分〜）に生出演。Hey! Say! JUMPの中島裕翔が28日、グループ卒業を発表したことを受けコメントした。
【写真】阿部亮平、29日放送「ZIP」裏側
同番組では中島の卒業発表が取り上げられ、金曜レギュラーを務める阿部は「突然の発表で僕としてもまだまだ心の整理がついていないというところもあるんですけれども…」と正直な心境を吐露。「Hey! Say! JUMPさんも中島裕翔くんも大好きな先輩ですので、裕翔くんの決断を皆で認めて尊重して決定したことということなので、Hey! Say! JUMPの皆さんも裕翔くんのこれからの活躍も祈りたいと思います」と伝えていた。
中島は28日、同日をもってHey! Say! JUMPを卒業することを発表。所属事務所は「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」と説明し、今後については「まずは俳優活動に専念する予定です」と伝えた。なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
メンバーからもコメントを発表し「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました」と続け、「打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と経緯を伝えていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
https://twitter.com/modelpress/status/1961216698843021545
【Not Sponsored 記事】
【写真】阿部亮平、29日放送「ZIP」裏側
◆阿部亮平、中島裕翔グループ卒業にコメント
同番組では中島の卒業発表が取り上げられ、金曜レギュラーを務める阿部は「突然の発表で僕としてもまだまだ心の整理がついていないというところもあるんですけれども…」と正直な心境を吐露。「Hey! Say! JUMPさんも中島裕翔くんも大好きな先輩ですので、裕翔くんの決断を皆で認めて尊重して決定したことということなので、Hey! Say! JUMPの皆さんも裕翔くんのこれからの活躍も祈りたいと思います」と伝えていた。
◆中島裕翔、Hey! Say! JUMP卒業を発表
中島は28日、同日をもってHey! Say! JUMPを卒業することを発表。所属事務所は「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」と説明し、今後については「まずは俳優活動に専念する予定です」と伝えた。なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
メンバーからもコメントを発表し「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました」と続け、「打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と経緯を伝えていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
https://twitter.com/modelpress/status/1961216698843021545
【Not Sponsored 記事】