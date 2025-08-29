今田美桜、“妹”たちとの笑顔あふれるオフショットに反響「かわいっ」「皆さんお美しい」「三姉妹って良いですね〜」「素晴らしいキャスティング」
俳優の今田美桜が27日、ヒロインを演じる連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。妹役の河合優実 、原菜乃華とのほほ笑ましい“3姉妹”オフショットが公開された。
【写真】「かわいっ」「ホント仲良し」“朝田3姉妹”の笑顔あふれるオフショット
本作のモデルは、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶ（今田）と柳井嵩（北村匠海）の人生。
何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届けている。河合は朝田家の次女・蘭子、原は三女・メイコを演じている。
投稿では「メイコの気持ちに寄り添うのぶと蘭子。蘭子の口紅を塗って、笑顔のメイコです」とつづり、姉妹の絆が印象的に描かれた撮影シーンのオフショットを公開。話数を重ね、まるで本当の姉妹かのような温かさがにじむ笑顔あふれる1枚となっている。
これに対し「かわいっ」「皆さんお美しい」「ホント仲良し」「3人とも綺麗」「本当に朝田三姉妹、素晴らしいキャスティング」「三姉妹って良いですね〜」「朝田三姉妹、かわいい」「華があってとても素敵な3人 素晴らしいお芝居をみせてくださって幸せです」など、視聴者やファンからさまざまなコメントが寄せられている。
