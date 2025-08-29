伊藤蘭、娘・趣里の結婚を祝福「心からおめでとう 母はずっと見守っていました」 親子2ショット写真添える
歌手の伊藤蘭（70）が29日、自身のインスタグラムを更新。同日にダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）との結婚、第1子妊娠を発表した娘・趣里（34）に祝福の言葉を寄せた。
【写真】母の愛が伝わる言葉…娘・趣里との2ショット写真を添えて祝福した伊藤蘭
伊藤は今年1月に開催された自身のツアー公演で趣里と共演した際の写真を添え、「趣里 心からおめでとう」と祝福。また「母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね」と母親としての優しさあふれる言葉をつづった。
趣里と三山は29日、自身のインスタグラムで結婚と第1子妊娠を報告。「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と直筆の署名を添えながら伝えた。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優業としても活躍した。1989年1月に俳優の水谷豊と結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。
【写真】母の愛が伝わる言葉…娘・趣里との2ショット写真を添えて祝福した伊藤蘭
伊藤は今年1月に開催された自身のツアー公演で趣里と共演した際の写真を添え、「趣里 心からおめでとう」と祝福。また「母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね」と母親としての優しさあふれる言葉をつづった。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優業としても活躍した。1989年1月に俳優の水谷豊と結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。