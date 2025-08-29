¡È²Æ¥Õ¥§¥¹¡É¤¬ÆüËÜ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©¡¡¸·¤·¤¤ÌÔ½ë¤Ç³«ºÅ»þ´üÊÑ¹¹¤¬Áê¼¡¤°¥Õ¥§¥¹¥·ー¥ó¤Î¸½¾õ
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬ºòÇ¯¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖºÇ¸å¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¸÷·Ê¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¾ÝÄ§¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¡Ë¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¤ÏÎãÇ¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡ÊºòÇ¯¤Ï8·î¡¦9·î¤Ç·×10Æü´Ö³«ºÅ¡Ë¡¢º£Ç¯¤Ï»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¡¢9·î13Æü¡¢14Æü¡¢15Æü¡¢20Æü¡¢21Æü¤Î¤ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤â9·î¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¦¥£ー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½Åö»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÁ°¤«¤é³«ºÅÆüÄøÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢1Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó6Ëü¿Í¤Ë¤âµÚ¤Ö¾å¤Ë½é»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬²÷Å¬¤Ë¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÏÌµÎÁ¤Îµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÀã¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ°ìÉô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¿Í¹©Àã¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¤Î³«ºÅÆüÊÑ¹¹¤Ï¡¢Â¾¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âº£¸å±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¤Ë»÷¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢SiM¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDEAD POP FESTiVAL¡Ù¤âÍèÇ¯¤«¤é³«ºÅ»þ´ü¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï2015Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯6·î²¼½Ü¤ä7·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï4·î4Æü¡¢5Æü¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÆÆâ¤Ë¤Ï¡Ö½ë¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç½Õ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ó½ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¿¿²Æ¤òÈò¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê9·î19Æü¡ËÉÕ¶á¤ËÎãÇ¯³«ºÅ¤·¤Ä¤Ä¡¢°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë°Õ¿Þ¤Ç¶áÇ¯10·î¤Ë³«ºÅ¤¬¤º¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¡¢²áµî¤Ë¤Ï9·î¾å½Ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤è¤ê11·î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØLocal Green Festival¡Ù¡¢ÎãÇ¯10·î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬2025Ç¯¤Ï5·î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤¬¤ª¤« ÊÆÉ´É¶¥Õ¥§¥¹ ～²Ö²Ð¤È¿©¤È²»³Ú¤È～¡Ù¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤â¡¢½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®»Ï¤á¤ë9～11·î¤ä¡¢²°³°¤Ç¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤4～5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¿²Æ¤ÎÁÖ²÷¤ÊÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤Ë¿»¤ë¶õ´Ö¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬40ÅÙ¤Ë¤âÇ÷¤ë±êÅ·²¼¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â³«ºÅ»þ´ü¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â»×¤¦¡£¡È²Æ¥Õ¥§¥¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
かなざわまゆ