小沢真珠、11歳迎えた長女のバースデーショット公開「すっかり大きくなりましたね」「手料理美味しそう！」
俳優の小沢真珠（48）が29日、自身のインスタグラムを更新。11歳の誕生日を迎えた長女の写真を公開した。
【写真】「すっかり大きくなりましたね」小沢真珠が公開した11歳長女のバースデーショット
小沢は「昨日は上の娘の11歳のお誕生日でした」と報告。「今年も手料理でお祝いしました」と彩り豊かな手料理と、「11」の形をした大きな風船を持ちうれしそうにポーズを決める長女の姿を披露した。
投稿ではハッシュタグで「#長女 #誕生日 #11歳 #お誕生日会 #バースデーパーティー #おうちごはん #家族 #生まれてきてくれてありがとう」と愛情たっぷりに添えている。
コメント欄には祝福の声のほか、「すっかり大きくなりましたね」「手料理美味しそう！」「愛がいっぱいの手料理ですね」「とってもおいしそう〜」「まじゅさん素敵すぎ！」などの声が寄せられている。
小沢は2014年1月に一般男性との結婚を発表。同年8月に長女、16年10月に次女（8）が誕生している。
