40ºÐ¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»ÒÇ¥¿±À¸³è¤Ç¡Ö¹ø¤¬¸Â³¦¤Ë¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ß¤ë¿ô»ú¡×ÉÔ°Â¤âÅÇÏª
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±À¸³è¤Î¶á¶·¤È¡¢ÂÎ½Å¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¤ÎÂÎ½Å¤ËÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡ÄÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÅê¹Æ
¡¡ÃæÀî¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢½Ð»º¤·¤¿Êý¡¢ÂÎ½Å¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÎ½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ß¤ë¿ô»ú¤¹¤®¤Æ»éËÃÇ³¾Æ¥¹¡¼¥×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌîºÚ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¥Ó¥Ó¤Ã¤ÈÍè¤¹¤®¤Æ¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡×¡ÖÊ¢ÂÓ¤¬Ä¹¤µÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤âÊó¹ð¡£¡ÖÁÐ»Ò¤À¤ÈºÇÂç20¤¤¤¯¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»º¸å¤Á¤ã¤ó¤ÈÁé¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£ÈþÍÆ¤ä¹üÈ×¥¬¡¼¥É¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±À¸³è¤Ï¡Ö¹ø¤¬¸Â³¦¤Ë¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤âÂ©¶ì¤·¤¤¤·¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤é¤ì¤º¤·¤ã¤¬¤à¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤º¡×¡Ö¤Ò¤¤¡ª¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤è¡¢¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ß¤¬¤¤ä¤´¤ß¼Î¤Æ¤Ê¤É¡ÖÆ¬¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¤È¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÆ°¤¤¬Á´Á³½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï»º¸å¤Ë¡¢¡¢¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤äÍÕ»À¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼«¿æ¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬¡£¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç½Ð»º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯°é»ùÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áé¤»¤ë¤³¤È¤è¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤Æ¤ë»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ì½ï¤ËµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ÄµÙ¤á¤ë»þ¤ËµÙ¤ó¤Ç¡×¤Ê¤ÉÎå¤Þ¤·¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÃÇÆý¤·¤Æ¿§¡¹½Å¤Ê¤ê·ãÂÀ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÐ»ÒÇ¥¿±¤Ç¥×¥é¥¹20kg¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢½Ð»º·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
