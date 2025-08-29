¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡×¤Ã¤Æ·ë¶É¤É¤³¡©¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡ß¥é¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥ä¤¬¸ì¤ë¡ÈÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¡É¤ÎÀµÂÎ
¼èºà¡¦Ê¸¡§¥ß¥¯¥Ë¥·¥ª¥ê
»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùÅÄÊæÆî¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÈÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡¢Ì¾Á°¤Î¤Ê¤¤¡ÈÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡£»ä¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤ëÎø°¦´Ø·¸¤Î¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦üâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤È¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÎø°¦¤Ç¥°¥ì¡¼¤Ê´Ø·¸¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡Ä¡Ä!?
¢£Û£Ëæ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿3ÊÓ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ
Amazon Prime Video¤Ç9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÎø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦üâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤È¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤µ¤ó¡£
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡ÖÎø¥ê¥¢¹¥¤¡×¤Î¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤äÎø°¦¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥ä¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸À¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ 3 ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¡£YOU¤µ¤ó¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜºî¤ÇÛ£Ëæ¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä2¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª»Å»ö¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡ÖPrime Video¤µ¤ó¡¢Âç¤¤¯½Ð¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥»¥Õ¥ì¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½MC¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡¢¥µ¡¼¥ä¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢YOU¤µ¤ó¤ÈÀéÍÕÍºÂç¤µ¤ó¡£¤«¤Ê¤ê¹ë²Ú¤«¤Ä¡¢¥ì¥¢¤Ê¥á¥ó¥Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡YOU¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¸ÅÌ¤È¤·¤ÆÎø°¦¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡YOU¤µ¤ó¤ÏÎø°¦³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀéÍÕ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ù¥é¥Ù¥éÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡ÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬Âç¿Í¤¹¤®¤Æ¡¢²£¤Ë¤¤¤¿¤é²¶¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤«¤â¡¢¤È¤«»×¤¨¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡¤¿¤À¤â¤¦ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ÆÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¿¼Ìë¤Îµï¼ò²°¤Ë¤¤¤ë¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¸å²ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢Ì´Ãæ¤ÇÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¡È¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢3¤Ä¤Î±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¦´¶¤·¤¿±Ç²è¤ä¡¢¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥µ¡¼¥ä¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìºîÌÜ¤Î¡ØÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡Ù¤«¤Ê¡£¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¿Í¤¬¤½¤Î´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡È¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖÅµ·¿Åª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡×¤È½÷À¤¬Ê¹¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤â²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÌ¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¿¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡ËÍ¤ÏÆóºîÌÜ¤Î¡Ø·ëº§³ØÆþÌç¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤ë½÷À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢½÷À¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥»¥Õ¥ì¤«Îø¿Í¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¶³¦Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Í¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥»¥Õ¥ì¾ÂÍî¤Á¡É¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©
¡½¡½Ì¾´ÆÆÄ¿Ø¤¿¤Á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢±Ç²èÆâ¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¿Í´ÖÁü¤âËÜºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆóºîÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Îø¿Í¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¡Ö½Ð½Á¸ú¤¤¤Æ¤Æ¤¦¤Þ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ë«¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ½¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£°Æ¤ÎÄê¤½¤³¤«¤é¡¢½÷À¤Ø¤ÎÍ×µá¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡½Ð½Á»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ºÙ¤ä¤«¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡»°ºîÌÜ¤Î¡ØÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤¬¤¤¤ë¥»¥Õ¥ìÆ±»Î¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤âÀ¸¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ã¤¢¥»¥Õ¥ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¡£
¡½¡½±Ç²è¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍ§¿Í¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢MC¥È¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ñÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡È¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡É¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¤ä¤á¤È¤±¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤ÏÊ¹¤¯¼ª»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¤â¤¦¡¢¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤âº£¹¬¤»¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¤¤¤Ä¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÏÃÊ¹¤³¤«¡×¤¯¤é¤¤¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤À¤¤¤¿¤¤¡¢·ë¶ÉÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤â¤¦Æ§¤óÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Îø°¦»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¤Í¡¢²¶¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤è¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥»¥Õ¥ì¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ·ë¶ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷À¤Ê¤é¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤¬¼è¤ì¤ë¿Í¤Ê¤é¡Ê¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£60¤È¤«¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤·¡¢ËÜÇ½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡É
¡½¡½·ë¶É¡¢¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ä¡Ä¹ð¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡¿È¤â³¸¤âÌµ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿½¤·½Ð¤ì¤Ð¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡¹ðÇò¤Ê¤·¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤«¸À¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥ä¡¡³Î¤«¤Ë¤â¤·¼«Ê¬¤Ê¤é¡¢Û£Ëæ¤Ê¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤è¤¦¤ä¤È¿½¤·½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¡´Ø·¸¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÔ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÅÙ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÆó¿Í¡£·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢º£¤É¤¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¿Í´ÖÏÀ¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥¢¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¿Í´Ö¹Í»¡¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ËÜÊÔ¤Ï¡¢9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
½Ð±é¡§YOU üâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë ¥µ¡¼¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë ÀéÍÕÍºÂç
ÃæÅÄÀÄ½í¡¡¶â»ÒÂçÃÏ¡¡¡Ê¡ÖÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¡Ë
ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¡±Ê²¬Í¤¡¡Á°¸¶Þæ¡¡¡Ê¡Ö·ëº§³ØÆþÌç¡×¡Ë
»³²¼Èþ·î Ë§Â¼½¡¼£Ïº¡¡¡Ê¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×¡Ë
´ÆÆÄ¡§º£ÀôÎÏºÈ¡¡»³Ãæàö»Ò
µÓËÜ¡§º£Àô¤«¤ª¤ê¡¡º£ÀôÎÏºÈ
