『ヒプマイ』碧棺左馬刻誕生日記念描き下ろしイラスト公開 ファンクラブ限定特典付きバースデーグッズに
音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”碧棺左馬刻の描き下ろしイラストが公開された。11月11日の左馬刻の誕生日を記念して、オフィシャルファンクラブ「HYPSTER」会員限定商品として、キャラクターをイメージしたバースデーグッズ第2弾が販売。商品にポストカードとして付属する。
バースデーグッズは、左馬刻にちなんだ、バングルが受注販売される。本商品には新規で描き下ろされたバースデー記念イラストを使用したポストカードが付属。
バースデー記念グッズは今後も全18人、各キャラクターごとに受注販売され、描き下ろしバースデー記念イラストもあわせて公開となる予定。
