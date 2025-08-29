浜田雅功＆EXILE AKIRA ゆかりの場所にサプライズ訪問→どよめきの事態
ダウンタウンの浜田雅功が、30日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演し、ロケの相方となるEXILE AKIRAゆかりの場所にサプライズ訪問する。
【動画】学校でどよめき！サプライズ登場した浜田雅功＆EXILE AKIRA
浜田が相方やスタッフと五分五分の立場でロケを行う同番組。相方は前回に引き続き、AKIRA。EXILEのパフォーマーとして2006年から活躍し、ダンスのみならず、俳優、モデル、さらには若手の育成などマルチに才能を発揮し、国内外で幅広く活躍している。
「やわらかいパン巡り〜大阪ミナミ編〜」と題し、さまざまなパン屋を訪れた2人。途中のAKIRAへの質問コーナーでは、休養していたメインボーカルATSUSHIの復活で再始動したEXILEの“今”を語る。
難波や心斎橋を経て、5つ目のやわらかいパンを求めて、堀江で地元に愛されるパン屋へ。ふわもち食感の食パンや、生ベーグルなど全体的にやわらかいパンが並んでいる。ここでは、2023年の販売開始から累計20万個以上を売り上げ、20秒に1個売れている計算になる看板メニューを購入。早速食べた2人は「おぉ、やわらかさは…」と好感触の様子。果たして優勝するやわらかいパンはどれになるのか。
さらに浜田から「ここ近くやったらあっこいかへん？」と提案があり、AKIRAゆかりの場所にサプライズ訪問することに。学校にサプライズで訪れると、生徒らからは「ええ!?」とどよめき。浜田は「レッスン中？」と尋ねる。
