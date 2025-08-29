この記事をまとめると ■ここ数年で誕生した人気モデルは納期遅延が顕著だ ■部品不足や生産が追いつかないケースのほかに受注の前倒しが納期遅延の原因だ ■3代目のトヨタ・プリウスの販売時に行った予約受注は納期遅延の象徴的な出来事だった

納期遅延がなぜこうも増えたのか

最近は納期が1年前後に遅延して、受注を停止させる車種が増えた。納期が著しく延びると、納車を待つ間に改良やモデルチェンジを受けることになる。そこで受注を停止させ、納車が完了するメドが立った段階で、改めて受注を再開する。

そして納期の遅延には3つのパターンがある。ひとつは以前のコロナ禍のように、部品やユニットの供給不足で納期が延びる場合だ。

ふたつ目はトヨタのアルファードやランドクルーザー、スズキ・ジムニーノマド、シビックタイプRなどのように、日本仕様の生産が需要に追い付かないケースだ。

そして3つ目は、メーカーの正式発表、あるいは生産や納車を伴う発売に先立ち、販売店で予約受注の開始時期を前倒しする場合がある。

たとえば新型の三菱デリカミニは、2025年8月25日時点で、動力性能や燃費などの正確なデータ、各グレードに装着される詳細な装備内容、価格などは公表されていない。メーカーのホームページなどに、いわゆるティザーキャンペーンの概要が掲載されているだけだ。

ところが販売店では、2025年8月23日から、前述のデータや装備内容、価格を明らかにして予約受注を行っている。販売店では実質的に販売活動を開始しているのだ。

三菱の販売店によると、2025年9月18日に各種のデータや価格が発表され、10月19日（延期される可能性も高い）に、本格的な納車を開始する予定だという。従って、8月23日に予約受注に応じたユーザーは、納車されるまで、少なくとも約2カ月は待たされてしまう。

このような予約受注を行う理由は、メーカーにとって都合がいいからだ。たとえば発表／発売日よりも3カ月前に予約受注を開始すれば、発表や発売を行った時点で、大量の受注が溜まっている。売れ筋グレードや人気のオプション装備も予めわかるため、下請メーカーに対する部品の発注なども正確に行える。見込違いが生じない。

そして受注が溜まっていれば、発表／発売日以降は、迅速に生産を行って効率よく納車できる。「発売後1カ月で2万台を受注」などと報道発表を行い、人気をアピールすることも可能だ。実際には予約受注の前倒し期間が3カ月なら、発売後1カ月後ではなく4カ月を費やして受注したことになるが、報道発表資料にそこまでは記載されない。

昨今の納期遅延には、この予約受注も影響を与えている。メーカーには生産や納車の効率が向上して好都合だが、ユーザーは延々と待たされてしまう。顧客を無視した身勝手な売り方だ。

事前予約受注が目立ち始めたのは３代目プリウスから

予約受注自体は以前から行われていたが、この手の販売手法で強く印象に残るのは、3代目トヨタ・プリウスだ。発売は2009年5月18日だったが、予約受注を4月1日に開始した。

しかも3代目プリウスは、低価格で発売された2代目インサイトに対抗して、機能を充実させながら価格を安く抑えて、取り扱いディーラーも全店扱いに増やした。

その結果、6月17日における発売後1カ月（予約受注を含めれば2カ月半）の予約受注台数は18万台に達して、納期も約10カ月に遅延した。効率よく受注活動を行えた代わりに、顧客を長々と待たせる結果を招いた。

問題はこのときの報道のされ方で、メーカーの都合に基づく悪しき売り方なのに「プリウスの人気は凄い！」と讃えられた。

トヨタは他社の手本となるべきトップメーカーだから、良し悪しにかかわらず真似されることが多い。予約受注の前倒しも同様で、他社も「こういう方法もアリなんだ、ウチもやろう」とこの手法が業界全体に浸透した。3代目プリウス以降は、ほかのメーカーも予約受注を積極的に行うようになった。

たとえば初代レヴォーグは、発売日は2014年6月20日だが、販売店の予約受注は同年1月に開始された。1月に予約したユーザーは、少なくとも6カ月は待たされた。販売店からは「試乗車はもちろん、実車もなく、簡単な資料だけで商談するのは困難」という話が聞かれた。

マツダも予約受注の前倒しに乗り出した。現行CX-5は、2016年11月に予約受注を開始して12月に報道発表され、2017年2月から納車を開始している。

このときも販売店から「資料のない状態では親切な商談は行えない」という話が聞かれ、メーカーものちに「いい売り方ではなかった」とコメントしている。2020年に発売されたMX-30では、ほとんど予約受注を行っていない。

このように、納期の遅延はメーカーの都合で作為的に行われている場合もある。しかし、「お客さまを待たせないこと」も商品力の大切な要素だ。メーカーにとって都合のいい予約受注は、結果的に商品力を低下させ、売れ行きを悪化させてしまう。「そんなに待たされるなら、車検を取って、いまのクルマに乗り続けよう」と考えるからだ。メーカーは納期に対して、もう少し真剣に取り組むべきだ。