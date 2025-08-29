『ちはやふる』で話題の藤原大祐、パーソナルブック『FeaT.』発売決定「満足度の高い1冊になりました」
俳優の藤原大祐が、パーソナルブック『FeaT.』（ワニブックス）を10月24日に発売することを発表した。
【写真】先行カット公開！あどけない表情を見せる制服姿の藤原⼤祐
今作は、2022年の10代ならではの姿から2025年に見せた男らしさまで多彩に撮り下ろした写真、幼少期の秘蔵カットや私服コーデ解説、自ら描いたイラストや撮った写真、素直な胸の内を語ったロングインタビューなど、“藤原大祐大全”とも呼ぶべき、永久保存版となる。
藤原は「この本は、僕が17歳の時に発案された企画で、それから今までの4年間の軌跡を1つの作品にしていただきました。“変化”を時間と共に振り返りながら、“変化していないモノ”を探していただけると、“藤原大祐”をより知っていただけるのではないかと思います。とても満足度の高い1冊になりました」とコメント。「この本がまた、誰かの人生の軌跡の1つになることを願っています」と伝えた。
また、発売を記念した対面イベント「お渡し会」を10月25日に東京、26日に大阪で開催することも決定。2ショットチェキ撮影特典も設けられる。
さらに、9月5日正午から12日までの期間に「アスマート」または「ワニブックススペシャルエディション」にて予約購入すると、全員に直筆サイン入りで届けられる。
藤原は2003年10月5日生まれ、東京都出身。ドラマ『おじさんはカワイイものがお好き。』『柚木さんちの四兄弟。』『リビングの松永さん』など話題作に出演。現在、ドラマ『ちはやふる−めぐり−』の折江懸心役で注目を集めている。待機作に映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）や『（LOVE SONG）』（10月31日公開）などがある。シンガー・ソングライターとしても活躍している。
