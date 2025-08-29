『アオアシ』最終40巻発売 完結記念PV公開でナレーションは大鈴功起
人気サッカー漫画『アオアシ』（作者：小林有吾）のコミックス最終40巻が29日に発売された。あわせて完結記念PVが公開された。
【動画】かっけぇ！公開された『アオアシ』完結記念PV
PVでは、主人公の青井葦人をはじめ、様々な登場人物が、悩みながら、苦しみながら、成長していく姿を振り返る内容となっている。ナレーションは、アニメ版の『アオアシ』で青井葦人役を演じた大鈴功起が出演している。
同作は、2015年〜2025年6月にかけて『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて連載。愛媛に暮らすサッカー少年・アシトが、その能力を見出されJユースチームで“サイドバック”のポジションで世界を目指す物語。
サッカー番組、Jリーグとの共同プロジェクトなど、数々のサッカー関連のコラボレーションをしている人気作品で、サッカーJリーグのユースチームを舞台に、プロを目指し奮闘する高校生たちの青春を描く。
コミックス累計発行部数は2400万部を突破しており、テレビアニメ第2期の制作が決まっている。
