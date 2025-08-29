錦鯉、『ドラえもん』ゲスト出演決定に歓喜「天にも昇る気持ち」 “悪役”＆“用心棒”役
お笑いコンビ・錦鯉が、9月6日放送のテレビ朝日系『ドラえもん 誕生日スペシャル』（後6：56）にゲスト出演することが決定した。ドラえもんの誕生日（2112年9月3日）を祝う恒例企画で、今年はオリジナルエピソード『天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜』を届ける。
【画像】錦鯉の2人が声優を務める”個性強め”な敵キャラ
今回の舞台は“映画の世界”。ひみつ道具“映画缶”を使って、ドラえもんたちがジャンルを超えた冒険に挑むストーリーで、錦鯉は特別ゲスト声優を務める。長谷川雅紀は、しずかが入り込むスパイ映画の悪役“ドクターペケ”を担当。普段の明るいキャラクターとは一変し、秘密結社を率いる悪のドンを怪しく演じた。
一方、渡辺隆はジャイアンが飛び込んだ時代劇の世界で寡黙な“用心棒”役を担当。「全然（役が）つかめない」と苦戦したが、何度もテイクを重ねて役をつかみ、殺陣シーンの息遣いをアドリブで吹き込む姿に「かっこいい！」と称賛が飛んだ。
2人は大のドラえもんファン。長谷川は「漫画を本棚に並べて、どら焼きを飾っていた」と振り返り、「子どものころからずっと見てきた『ドラえもん』の世界に入ることができて、天にも昇る気持ちでした」と喜びを爆発。渡辺も「僕もドラえもんをいちばんの友だちだと思っていました。いまだにドッキリじゃないよね？と思ってます」と大興奮。
アフレコの難しさも実感したという。長谷川は「最初どうしたらいいかわからなくて耳から煙が出た」と苦笑しつつ、渡辺は「声優さんは画に合わせて自分も動かないと声が出ない。難しさを知ることができた」と語った。
また、2人が“ほしいひみつ道具”を問われると、長谷川は「おすそわけガム」、渡辺は「もちせいぞうマシン」や「おざしきつりぼり」とマニアックな回答。子ども時代からの憧れを熱弁し、ドラえもん愛をあふれさせた。
長谷川は「ドラえもんたちが映画の主役になる。僕も“映画缶”がほしくなるぐらいの面白さ」とアピールし、渡辺も「オムニバスのように感じられるのがすばらしい」と語った。声優・津田健次郎も出演する豪華布陣で贈る『誕生日スペシャル』は、ドラえもんファン必見の一夜になりそうだ。
■錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）コメント
――『誕生日スペシャル』で演じた役柄を教えてください
【長谷川】こーんにちはー！ 僕はしずかちゃんが主役のスパイ映画に登場する敵役、ドクターペケを演じています。監督からは、ボスらしく怪しげにしゃべって、と言われました。
【渡辺】僕はジャイアンが主役の時代劇に登場する用心棒の役です。自分自身、声は低いと思っていたのですが、用心棒はもっともっと渋く演じなくちゃと思い、かっこいい声を作るよう頑張りました。
――初めて『ドラえもん』にゲスト出演された心境はいかがですか？
【長谷川】子どものころからずっと見てきた『ドラえもん』の世界に入ることができて、天にも昇る気持ちでしたね！ でもアフレコは最初どうしたらいいかわからなくて、一瞬、耳から煙が出たよ！
【渡辺】耳から煙出たら、もう終わりだよ（笑）！ アフレコをやってみて痛感したのは、声をただ当てるだけじゃない。画に合わせて自分も動かないと、その声が出ないんです。声優さんの難しさを知ることができました。でも、とにかくドラえもんに錦鯉を認識してもらったことがうれしい！ いまだにドッキリじゃないよね!? という思いもあります。
――お2人が出演した『天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜』の見どころは？
【長谷川】ドラえもんのキャラクターたちが映画の主役になるんです。僕も、あのひみつ道具“映画缶”がほしくなったぐらい、たまらない面白さ！ ぜひ見てください！
【渡辺】1本のおはなしなのに、オムニバスのように感じられるところもあって素晴らしい作品です！
――子どものころ、どんな思いでドラえもんを見ていましたか？
【長谷川】僕はホントにドラえもんが大好きで、毎月“コロコロコミック”を買って、単行本も集めていました。“ドラえもん愛”があまりにも強すぎて、『ドラえもん』の漫画を本棚に並べて、なぜかわからないんですけど、どら焼きを飾ってたんですよ。
【渡辺】なんでだよ（笑）！
【長谷川】今、考えたらホントに愛が強すぎたな、と…。床に置いた『ドラえもん』の漫画を弟がまたいだのが許せなくて、「なんでまたぐんだ！」ってケンカして親に怒られたこともありました。
【渡辺】それは、置いてたお前が悪いだろ（笑）。でも、僕も子ども時代はドラえもんのことをいちばんの友だちだと思っていました。だから、ドラえもんがピンチになったときは「もうそれ以上行くと危ないよ！やめろドラえもん！」ってテレビの前で止めようとしていました。
――ほしいひみつ道具はありますか？
【長谷川】いっぱいあるけど、“おすそわけガム”かな。同じガムを食べた友だちがうなぎを食べたら、うなぎの味が伝わってくるっていうひみつ道具。いろんなもの食べられるから、ずっとほしかった！
【渡辺】僕は“もちせいぞうマシン”かな。“しゅみの日曜農業セット”で部屋に田んぼを作って、もちまで味わってみたい！ あと、僕は今、父と2人暮らしなんですけど、父の趣味が釣りなので、“おざしきつりぼり”を使って、涼しい室内で親父に釣りをさせてあげたいな。バラエティーの現場では、“ころばし屋”も罰ゲームに使えそう。（※“ころばし屋”は罰ゲームに使うひみつ道具ではありません）
【長谷川】僕は“コエカタマリン”もほしい！ 「こ−んにちはー！」って言うだけで誰でも倒せそう（笑）！
