『能面検事』最終話、「ロスト・ルサンチマン」の正体明らかに【あらすじ】
俳優の上川隆也が主演を務めるテレビ東京ドラマ9『能面検事』（毎週金曜 後9：00〜）の最終話が、きょう29日に放送される。
【画像】『能面検事』最終話相関図
原作は、“どんでん返しの帝王”の異名を持つベストセラー作家・中山七里氏による小説「能面検事」シリーズ。大阪地検きってのエース検察官である不破俊太郎（上川）は、検察の上層部や警察組織に対して一切の忖度（そんたく）はなく、とにかく冷静沈着に、ただ淡々と職務を全うする。ついた通り名は“能面検事”。不破が、権力者による圧力や組織のしきたりに屈することなく、むしろそれらを圧倒しながら事件の真相を暴いていく痛快なリーガルミステリー。
最終話のタイトルは「存在しない犯人」。大阪府内のとある駅前で起きた通り魔殺人事件。厳罰を望む声、一方で養護する声、さまざまな投書が大阪地検に届く中、その中のひとつが爆発。前田拓海（大西流星）が重傷を負う。犯人の釈放を要求する「ロスト・ルサンチマン」なる人物から犯行声明が届く。
■最終話あらすじ
全国の地方検察庁で、模倣犯による爆破事件が頻発する中、不破が何者かに刺されてしまう。不破が不在の中、惣領（吉谷彩子）は1人、凶悪犯の事情聴取を行うことに。起訴が迫る中での聴取、そこに現れたのは。通り魔殺人から始まる大阪地検爆破、そして地検での立て籠もり事件の真相…さらにロスト・ルサンチマンの正体!!全てが明らかになる。
