女優の趣里（34）が29日、男性7人組「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことを正式発表した。愛娘の結婚を受け、女優の伊藤蘭が自身のインスタグラムでコメントを発表した。

伊藤は今年1月、全国ツアーの最終公演で趣里と共演。この日の投稿では、母娘共演を果たしたステージ上での2ショットを公開し「趣里 心からおめでとう」と愛娘の門出を祝福。「母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」とつづった。

また「HappilyEverAfter」「三山凌輝」「趣里」「LoveAndHappiness」とハッシュタグを並べ、三山の名前を記載した。

趣里と三山は29日、それぞれのインスタグラムで結婚していたことを正式発表。「2人の間に新しい命も授かることができました」と妊娠も2人の連名で報告した。スポニチ本紙の取材ではすでに安定期に入っている。伊藤と俳優・水谷豊夫妻にとって初孫の誕生にもなる。

趣里は、伊藤と水谷夫妻の1人娘。幼少期から水谷に「芸能界には来るな」と芸能界入りを反対されてきたが、2011年に20歳で女優デビュー。2018年の主演映画「生きてるだけで、愛。」では、ヌードを披露する体当たりの演技に挑戦し、19年の日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。NHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）では2471人の中からヒロインに選ばれて実力派女優として確固たる地位を築いた。

伊藤は今月22日、インスタグラムで趣里との「2ショット」を公開。「こんばんは 相変わらず暑いですね！ツアーの最終公演が再びオンエアされます」とWOWOWライブで行われる再放送を告知。「ご覧になった方も初めての方も宜しくお願いします！ 趣里とは初めての共演でした」と母娘の絆を感じさせる写真をアップしたばかりだった。