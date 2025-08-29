日向坂46大野愛実『bis』初登場「金村美玖さんと同じ一冊に出られてうれしい」 日向坂46に応募した理由も告白
アイドルグループ・日向坂46の大野愛実が、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）に登場する。インタビューとQ＆Aで、大野の素顔に迫る。
【写真】表紙は”美しすぎる”筒井あやめ
日向坂46の新メンバーとして加入した、注目の五期生・大野が『bis』に初登場。とにかく日向坂46が好きだったという大野は、東京都出身の18歳。初の五期生曲「ジャーマンアイリス」のセンターを務める。
今回、bis賞に選ばれて出演となったが、「bisは日向坂46の先輩の金村美玖さんがモデルをされていて、同じ一冊に出られること、選んでいただけたことをとてもうれしく思います」と喜びを語る。
ロングインタビューでは、日向坂46に応募した理由を「日向坂46は、“ハッピーオーラ”が代名詞のグループですが、単に明るいだけじゃなくて、楽曲の主人公には悩みや影の部分があります。その悩みに向き合う姿勢が前向きなところがすごく好きで共感できるなと思っています」と語っている。
Q＆Aでは、趣味や特技、長所や短所から日向坂46に加入してから刺激を受けた先輩とのエピソードまで、大野の“素”の一面をのぞける内容となっている。
