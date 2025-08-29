『チェンソーマン レゼ篇』ワールドプレミア開催決定！声優登壇 映画誌のW表紙公開
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）先行上映となるワールドプレミアが、9月15に開催されることが決定した。映像制作最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAXでの上映となる。当日はデンジ役の戸谷菊之介、マキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、レゼ役の上田麗奈も登壇予定で、本日29日より応募受付がスタートした。
【画像】怖すぎ！血だらけのチェンソーマン 公開された映画誌のW表紙
さらに、躍動感あふれるチェンソーマンと、今作ならではのデンジとレゼの２ショットが描かれたW表紙の映画誌「SCREENα」が9月16日に発売決定。デンジ役の戸谷菊之介とレゼ役の上田麗奈の２ショットインタビューやマキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、そして吉原監督、中園副監督はじめとしたスタッフのインタビューと共に、劇場版の原画など貴重資料も満載となっている。
本作の見どころや魅力が詰め込まれた40ページの大特集となっており、描きおろしのW表紙と同じ絵柄の両面ポスターも付いてくる。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
【画像】怖すぎ！血だらけのチェンソーマン 公開された映画誌のW表紙
さらに、躍動感あふれるチェンソーマンと、今作ならではのデンジとレゼの２ショットが描かれたW表紙の映画誌「SCREENα」が9月16日に発売決定。デンジ役の戸谷菊之介とレゼ役の上田麗奈の２ショットインタビューやマキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、そして吉原監督、中園副監督はじめとしたスタッフのインタビューと共に、劇場版の原画など貴重資料も満載となっている。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。