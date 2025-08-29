Do・Nature 7X18

写真拡大

　「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Do・Nature 7X18

STV-B07B（ケンコー・トキナー）

2位　コールマン M8X21 ブラック

コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

3位　PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF

62209（リコーイメージング）

4位　コールマン M10X21 シルバー

コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

5位　スポーツスターEX 10x25D CF

スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

6位　アトレックII HR8X32WP

アトレックII HR8X32WP（ビクセン）

7位　スポーツスターEX 8x25D CF

スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

8位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック

Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

9位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド

Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）

10位　Trip light 8x21 RC II パールホワイト

Trip light 8x21 RC II パールホワイト（OMデジタルソリューションズ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。