ショルツが射的や金魚すくいなどを堪能

J1のFC東京が公式SNSを公開。

今夏チームに加入したDFアレクサンダー・ショルツが日本文化を体験する動画を公開すると、ファンからは「日本語上手すぎる」「ここまでとは思ってなかった」と話題を呼んでいる。

ショルツは2021年から24年途中まで浦和レッズでプレー。デンマーク代表経験を持ち、23年シーズンにはJリーグベストイレブンにも名を連ねた。カタールリーグでのプレーを経て、6月にFC東京へ加入。約1年ぶりの日本復帰となった。加入後ここまで6試合連続でフル出場をしており、チームを後ろから支えている。

公開された動画ではショルツが浅草と神保町で、射的や金魚すくいなどを堪能する様子が収められている。また、日本語を織り交ぜて会話をしており、序盤では他にもアラビア語、母国のデンマーク語、ドイツ語、フランス語、英語、スペイン語、オランダ語を話せると明かしている。

ファンからは「頭良すぎる」「凄すぎないか」「めっちゃ自然」「人格者だ」「8か国語喋れるの？」「え、こんなに日本語上手いの？」「日本文化に適応しようとする姿勢素晴らしい」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）