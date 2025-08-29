キタニタツヤ、SNSで人気の「教育番組」とのコラボ映像『タマといっしょ』を公開 どんな展開に…!?
キタニタツヤが、SNSを中心に人気を集める「教育番組」とのコラボ映像『タマといっしょ』をYouTubeにて公開した。同映像は、8月29日から31日まで実施される企画『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて公開されたもので、事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは“教育”であることだけが発表されていたが、詳細は明かされていなかった。
【動画】キタニタツヤがSNSで人気の「教育番組」とコラボ！特別番組『タマといっしょ』
特別番組『タマといっしょ』は、キタニタツヤと、「教育番組」のキャラクター・タマがMCとして、人が抱える不安や生きるのが辛いという気持ちに寄り添う番組となっている。「教育番組」は、クリエイター・ももにくす氏による“存在しない教育番組”をコンセプトにしたシュールなコンテンツだけあって、どんな世界観の番組になるのか注目だ。
キタニタツヤは30日、31日にも“教育”をテーマにした動画公開を控えているほか、31日にはボカロPとしての名義「こんにちは谷田さん」としても、「“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん」に参加する。同日には、こんにちは谷田さんがキュレーションしたアルバム『Eingebrannt』もデジタルリリースされる。
9月10日には、テレビアニメ『薫る花は凛と咲く』のオープニングテーマ「まなざしは光」がリリースされる。完全生産限定盤には、ミュージックビデオやノンクレジットオープニングムービーなどが収録され、各店舗での購入者特典も用意されている。
9月27日からはホールツアー『キタニタツヤ One Man Hall Tour 2025』もスタート。千葉・松戸公演を皮切りに、全国各地で開催される。
特別番組『タマといっしょ』は、キタニタツヤと、「教育番組」のキャラクター・タマがMCとして、人が抱える不安や生きるのが辛いという気持ちに寄り添う番組となっている。「教育番組」は、クリエイター・ももにくす氏による“存在しない教育番組”をコンセプトにしたシュールなコンテンツだけあって、どんな世界観の番組になるのか注目だ。
キタニタツヤは30日、31日にも“教育”をテーマにした動画公開を控えているほか、31日にはボカロPとしての名義「こんにちは谷田さん」としても、「“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん」に参加する。同日には、こんにちは谷田さんがキュレーションしたアルバム『Eingebrannt』もデジタルリリースされる。
9月10日には、テレビアニメ『薫る花は凛と咲く』のオープニングテーマ「まなざしは光」がリリースされる。完全生産限定盤には、ミュージックビデオやノンクレジットオープニングムービーなどが収録され、各店舗での購入者特典も用意されている。
9月27日からはホールツアー『キタニタツヤ One Man Hall Tour 2025』もスタート。千葉・松戸公演を皮切りに、全国各地で開催される。