¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡Û¾å¾º°ìÅÓ¤ÎÎÓ¾»¹¬¤ÏÇã¤¤¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¤¬£²£¸Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡££³£Ò¤Ç¤Ïº£´ü£Óµé¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÎÓ¾»¹¬¡Ê£²£²¡á°¦É²¡Ë¤¬Æ¨¤²Ç´¤Ã¤Æ£²Ãå¡£µÇ°¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÂÇ¾â¤«¤é¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¦¤È£±¼þÈ¾¤ò¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£ÈÖ¼ê¤ÎÌÚÂ¼Î´¹°¤¬Î¥¤ìµ¤Ì£¤ÎÄÉÁö¤Ç¡¢¸åÂ³¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤òÎÏ¤ÇÇ´¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö¸å¤í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«»Ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡¢Æ§¤á¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë£²Ãå¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°´ü£Áµé¤Î¸åÈ¾¤«¤é¥°¥ó¥°¥óÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ£··î¤Ë£ÓµéÉüµ¢¡£Á°²óÌ¾¸Å²°£Æµ¤Ç¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤£Óµé½éÍ¥¾¡¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö£Áµé¤Î½ªÈ×¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÂØ¤¨¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È·Ú¤¯¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤ÎÍ¥¾¡¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æº£Àá¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡£¡Ö¡Ê¶¨»¿£Ç·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËËÜ¥Á¥ã¥ó¤ÎµÇ°¤Ç½à·è¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿Æó¼¡Í½Áª¤Ç¤Î³ÎÄêÈÄ³ÎÊÝ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏÀè¹ÔÍÍø¤ÊÀ¾Éð±à¡£Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡££²£¹Æü¤Î£²ÆüÌÜ£¸£Ò¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£