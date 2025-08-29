厳しい批判にさらされているアモリム監督。（C）Getty Images

　まさかの敗戦だった。

　マンチェスター・ユナイテッドは現地８月27日、カラバオカップの２回戦で４部のグリムズビーと対戦。２−２の末に迎えたPK戦は２巡目までもつれ込み、結局、11−12で敗れた。

　格下相手に衝撃の失態。指揮を執るルベン・アモリム監督は多方面から糾弾され、またSNS上では嘲笑の的になったという。

　イギリスメディア『THE Sun』によると、ユナイテッドのサポーターから「アモリムは解任されるべきだ」との声が上がり、PK戦を見ようとしなかったことについて「臆病者」と非難する意見も見られた。

　同記事は「雨に濡れたアモリム監督が、０−２と劣勢の62分に、濡れた戦術ボードで必死に答えを探している姿がテレビカメラに捉えられた」と伝える。指揮官はラミネート加工されたクリップボードを手に、フォーメーション変更を模索していたのだ。
 
　これに対し、ファンは「まるで子どものおもちゃで遊んでいるようだ」として、コラージュ画像をアップロード。戦術ボードの代わりに、アモリム監督の手元にはボードゲームやポケモンカードのバインダー、スカーフを編む姿の写真なども見られた。

　40歳の元ポルトガル代表は、「ファンの皆さんには本当に申し訳ない。今日のような試合内容では言葉もない」と意気消沈。今回の敗退によって、アモリム監督への風当たりはより一層、強くなるかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】手元には戦術ボードではなく...SNS上で揶揄されたアモリム監督

 