戦術ボードで熟考も「子どものおもちゃで遊んでいるようだ」。マンU指揮官がSNS上で嘲笑の的に。手元にあるのは…
まさかの敗戦だった。
マンチェスター・ユナイテッドは現地８月27日、カラバオカップの２回戦で４部のグリムズビーと対戦。２−２の末に迎えたPK戦は２巡目までもつれ込み、結局、11−12で敗れた。
格下相手に衝撃の失態。指揮を執るルベン・アモリム監督は多方面から糾弾され、またSNS上では嘲笑の的になったという。
イギリスメディア『THE Sun』によると、ユナイテッドのサポーターから「アモリムは解任されるべきだ」との声が上がり、PK戦を見ようとしなかったことについて「臆病者」と非難する意見も見られた。
同記事は「雨に濡れたアモリム監督が、０−２と劣勢の62分に、濡れた戦術ボードで必死に答えを探している姿がテレビカメラに捉えられた」と伝える。指揮官はラミネート加工されたクリップボードを手に、フォーメーション変更を模索していたのだ。
これに対し、ファンは「まるで子どものおもちゃで遊んでいるようだ」として、コラージュ画像をアップロード。戦術ボードの代わりに、アモリム監督の手元にはボードゲームやポケモンカードのバインダー、スカーフを編む姿の写真なども見られた。
40歳の元ポルトガル代表は、「ファンの皆さんには本当に申し訳ない。今日のような試合内容では言葉もない」と意気消沈。今回の敗退によって、アモリム監督への風当たりはより一層、強くなるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】手元には戦術ボードではなく...SNS上で揶揄されたアモリム監督
マンチェスター・ユナイテッドは現地８月27日、カラバオカップの２回戦で４部のグリムズビーと対戦。２−２の末に迎えたPK戦は２巡目までもつれ込み、結局、11−12で敗れた。
格下相手に衝撃の失態。指揮を執るルベン・アモリム監督は多方面から糾弾され、またSNS上では嘲笑の的になったという。
イギリスメディア『THE Sun』によると、ユナイテッドのサポーターから「アモリムは解任されるべきだ」との声が上がり、PK戦を見ようとしなかったことについて「臆病者」と非難する意見も見られた。
これに対し、ファンは「まるで子どものおもちゃで遊んでいるようだ」として、コラージュ画像をアップロード。戦術ボードの代わりに、アモリム監督の手元にはボードゲームやポケモンカードのバインダー、スカーフを編む姿の写真なども見られた。
40歳の元ポルトガル代表は、「ファンの皆さんには本当に申し訳ない。今日のような試合内容では言葉もない」と意気消沈。今回の敗退によって、アモリム監督への風当たりはより一層、強くなるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】手元には戦術ボードではなく...SNS上で揶揄されたアモリム監督