½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡£±£°£·°Ì½ÐÃÙ¤ì¤ËàÃ²¤á¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö£Æ£ÍÁª¼ê¸¢¡×½éÆü¡Ê£²£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Î¡¼¥È¥ó¤Î£Ô£Ð£Ã¥Ü¥¹¥È¥ó¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï£²¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£´¥Ü¥®¡¼¤Î£·£´¤Ç²ó¤ê£²¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢¼ó°Ì¤È£¹ÂÇº¹¤Î£±£°£·°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡Äã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÂÌî¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Æþ¤é¤º¤Ç¥Ñ¡¼£µ¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤â¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£×£Ï£×£Ï£×¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æÇ¦¤Ï½ÂÌî¤ÎÈ¯¸À¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡Ö¤â¤¦£±²ó¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤ÈËÜÅö¡Ê¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ë¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£¹£¶°Ì¤Î½ÂÌî¤ÏÍèµ¨¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë£¸£°°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò²þÁ±¤·¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¡£