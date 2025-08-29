NBA公式ゲームがSwitchやPS5で登場…子どもから大人まで最大4人で気軽に遊べる

8月28日、株式会社Phoenixxは、NBA公式ライセンスゲーム『NBA Bounce』を10月23日に配信開始すると発表した。対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5で、Nintendo Switch向けには同日発売のパッケージ版も用意され、全国の販売店で予約受付が始まっている。

本作はNBAの全30チームが実名で登場するバスケットボールゲームで、ボストン・セルティックスやシカゴ・ブルズ、ロサンゼルス・レイカーズなど、憧れのクラブでシーズン優勝を目指すことができる。試合会場にはチームカラーで彩られたコートや大歓声の観客、マスコットキャラクターが登場し、NBAの雰囲気をそのまま体験できるのが特徴である。

ゲームは3on3形式で展開され、ドリブルやパス、ダンクなどをシンプルな操作で繰り出せる。1秒を争う場面でブザービーターを決めるスリルや、仲間との連携で相手を崩す快感を味わえる点が魅力だ。ルーキーからプロへと成長していくキャリア要素や、ユニフォームやスニーカー、マスコットなどを収集して自分だけのロッカールームを作り上げるなど多彩な楽しみ方もできる。

収録モードは多彩で、練習に取り組めるトレーニングモードや、クラブを率いて戦うシーズン戦、さらに家族や友人と盛り上がれるパーティーモードを搭載し、最大4人でのプレイが可能。また、チーム公式マスコットがゲーム内に登場する「MASCOT MAYHEM」など、バスケットボールの魅力をユニークに表現した仕掛けも用意されている。

『NBA ounce』はNBAの公式ライセンスを受けており、販売価格はダウンロード版・パッケージ版ともに税込6600円で、日本語を含む複数言語にも対応している。

バスケットボールファンにとって、NBAのスター選手になりきりプレーできる本作は注目の一本となるだろう。

【動画】ダンクなどド派手なプレイを直感的にプレー