Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ËàÉÔËþá¡Ö¹õ¿ÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ°¤Î¸ÀÍÕ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²²óÀï¡Ê£²£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤ÇÀ¤³¦£²£´°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤ÏÆ±£´£·°Ì¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ð¥×¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£¶¡½£³¡¢£¶¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂçºä¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¨¥ì¥Ê¡¦¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³¡Ê¥é¥È¥Ó¥¢¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¡¢£²¿Í¤¬·ã¤·¤¯¸ýÏÀ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³¤Ï¡ÖÉÊ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Çò¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹õ¿Í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ°¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÂçºä¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Èà½÷¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¸¤¤¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ë¤½¤ì¤Û¤É¤È¤Ã¤Ô¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç»î¹çÃæÈ×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÀÁè¤Î¸¶°ø¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÁûÆ°¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£